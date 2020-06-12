نائب محافظ القاهرة: 822 باكية في سوق المسلة الجديدة

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:26 م
الجولة
الجولة
إسماعيل منطاوي
أجرى الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، جولة تفقدية بسوق المسلة الجديدة المخصص لنقل الباعة من سوق الخميس والباعة الجائلين بالمطرية لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية.

وأوضح نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، أنه سيتم النقل قريبا، وخاصة بعد انتهاء أعمال الحصر للباعة، طبقا للجنة المشكلة للحصر بقرار اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة. 

تضم السوق الجديدة، ٨٢٢ باكية و ٣٠٠ محلا، بمساحات مختلفة في أحد المباني التابعة لهيئة الأوقاف بمنطقة المسلة بالمطرية، والتي تبعد عن موقع السوق القديمة بمسافة ٢ كيلو متر.

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واجتمع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مع محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، لمناقشة الاستعدادت لامتحانات الثانوية العامة التى ستبدأ يوم 21 الشهر الجارى.

وأكد محافظ القاهرة على أنه سيتم تحقيق أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب أثناء الامتحانات، بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب، والمعلمين والقائمين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأضاف محافظ القاهرة أن جميع اللجان التى ستُجرى بها الامتحانات سيتم تزويدها ببوابات تعقيم وتطهير ذاتية وكواشف لدرجات الحرارة وكمامات معقمة ومواد تطهير لتوزيعها على الطلاب يوميًا.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام 97967 طالب وطالبة، مؤكدًا أنه طبقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم تم تخفيض أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية من 20 طالبا إلى 14 طالبا أو أقل فى اللجنة الواحدة حرصًا على وجود مسافات للتباعد بين الطلاب الأمر الذى أدى الى زيادة أعداد اللجان الرئيسية على مستوى المحافظة من 281 لجنة إلى 310 لجنة رئيسية.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالمرور الدورى على اللجان التى سيتم عقد الامتحان بها للتأكد من اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والتجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة والتهوية المناسبة والتأكد من نظافة اللجان من الداخل والمحيط الخارجي لها، وتوافر كافة وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة مع عدم السماح قطعيا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء على مدار اليوم.

وأكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتقديم الدعم اللوجيستى لمديرية التربية والتعليم في أعمال تطهير مقار اللجان عقب كل امتحان مع ضرورة استمرار عمليات التطهير والتعقيم التى تتم حاليًا للمدارس التي ستقام بها لجان الامتحانات وتكرار ذلك بصفة دورية مع التأكد من توافر المطهرات وأدوات غسيل الأيدى بجميع دورات المياة الموجودة داخل المقار.

وأوضح المحافظ أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية لمقار الامتحانات تجنباَ لحدوث تكدسات مرورية بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والاسعاف لتوفير سيارة إسعاف وأطقم طبية بكل إدارة تعليمية.

ووجه محافظ القاهرة بضرورة توفير مولد كهربائى بكافة مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة اى طارئ، مع نشر سيارات الطوارىء للتدخل السريع لمواجهة اية أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان.

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