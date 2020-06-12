تيسلا تخطط لإنتاج حافلة ركاب لأجل شركة الحفر

يمتلك الرئيس التنفيذي لتيسلا شركة آخرى، تسمى The Boring Company، أي "شركة الحفر"، وتتخصص هذا الشركة في العمل على مشاريع ثورية لتطوير أنفاق المواصلات، من خلال حفر نفق في عمق الأرض بطول مئات أو آلاف الأمتار لأجل التخلص من الزحام في الشوارع التي في الأعلى





وتريد تيسلا التعاون مع The Boring Company لتطوير حافلة كهربائية تتسع لـ12 راكب مع أمتعتهم، وذلك لأن شركة الحفر مجموعة مشاريع في نفس الوقت أحدها في في مدينة San Bernardino في كاليفورنيا .



