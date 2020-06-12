تيسلا تخطط لإنتاج حافلة ركاب لأجل شركة الحفر

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:16 م
حافلة
حافلة
يمتلك الرئيس التنفيذي لتيسلا شركة آخرى، تسمى The Boring Company، أي "شركة الحفر"، وتتخصص هذا الشركة في العمل على مشاريع ثورية لتطوير أنفاق المواصلات، من خلال حفر نفق في عمق الأرض بطول مئات أو آلاف الأمتار لأجل التخلص من الزحام في الشوارع التي في الأعلى

وتريد تيسلا التعاون مع  The Boring Company لتطوير  حافلة كهربائية تتسع لـ12 راكب مع أمتعتهم، وذلك لأن  شركة الحفر مجموعة مشاريع في نفس الوقت أحدها في في مدينة San Bernardino في كاليفورنيا.

وسيكون النفق بطول 4.5 كيلومتر، وستتمكن الشاحنات الكهربائية من التنقل على منصات متحركة بسرعات تصل لـ204 كم/س لنقل الركاب ما بين مطار Ontario المجاور وشمال مدينة San Bernardino في نحو دقيقتين، أما خارج النفق فسوف تتنقل الحافلات بالطاقة الكهربائية.

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