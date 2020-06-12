موقف مصابي الزمالك في فترة توقف الدوري

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم، موقف المصابين بالقلعة البيضاء، في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر بسبب الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.





وقال أسامة في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة نادي الزمالك خلال برنامج أخبارنا: "الحمدالله الفريق لا يوجد به أي إصابات، باستثناء محمود عبد العزيز الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي ببداية الموسم".





وأضاف: " محمود عبد العزيز يخضع لبرنامج علاجي بعد قيامه بعمل جراحة الرباط الصليبي وهو الآن في مرحلة التأهيل، وسيكون قريب من العودة خلال الفترة القادمة".





وتابع : "مصطفى فتحي سليم ولم يتعرض للإصابة وهو جاهز للمشاركة في المباريات في حالة إستئناف النشاط الرياضي خلال أي وقت".





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من جانبه، أكد طارق يحيي الإعلامي بقناة نادي الزمالك، أن الإختلاف دائمًا يتواجد ولكن لن يستطيع البعض أن يقوم بالوقيعة بين أبناء نادي الزمالك.

وقال طارق يحيى في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الزمالك "هناك من يريد إشعال الفتنة بين أبناء نادي الزمالك، نحن نحترم بعضنا البعض، ولو حدث اختلافات في وجهات النظر فالأمر طبيعي ولا يصل للكراهية".

وتابع "أطالب من يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بالهدوء، يتم نشر الفيديوهات من أجل إحداث فتنة ويتم تجاهل فيديوهات أخرى حدث بها تصالح أو أي أمور أخرى".

وأضاف "ما شاهدته في بعض القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي وكان هناك حالة حرب".

وأكمل "اختلفت في السابق مع مرتضى منصور ومن الوارد أن أختلف معه مستقبلا، أبناء الزمالك لن يستطيع أحد التفرقة بينهم".

واختتم "يقولون أننا نثير الفتنة، الزمالك يسعى للمطالبة بحقوقه في ملف نادي القرن، لم يتم اقحام إسم الأهلي، مرتضى منصور تحدث عن أمور معينة لكن في النهاية هناك انسانيات وقام بدعم رئيس الأهلي عندما علم بمرض حفيده".











