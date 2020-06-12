رد السيسي على مواطنة بالأسمرات قالت: "اشرب شاي بالنعناع" (فيديو)

عرضت فضائية "ten"، مساء الجمعة، تقريرا مصورا يكشف تفاصيل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع الأسمرات 3 السكني خلال جول تفقدية، اليوم الجمعة.





والتقي الرئيس السيسي، بعدد من المواطنين من سكان مشروع الأسمرات أثناء الجولة، وتبادل معهم الحديث مستفسرا عن ظروفهم المعيشية، والاطمئنان على أحوالهم في ظل أزمة كورونا.





وسأل "السيسي"، المواطنتين الذي تحدث معهما قبل مغادرته لهم، قائلا: "مش عايزين حاجة"، لترد إحداهما: "اتفضل عندنا بجد.. نشرب شاي بالنعناع"، فعقب الرئيس عبدالفتاح السيسي: "كان على عيني والله، ويشرفني".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ 10691 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 39726 حالة من ضمنهم 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1377 حالة وفاة.



