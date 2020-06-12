وزير الخارجية السعودي: المملكة في طليعة دول العالم التي تكافح الإرهاب

الجمعة 12/يونيو/2020 - 08:08 م
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
الفجر السعودي
قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة في طليعة دول العالم التي تكافح الإرهاب وتتصدى له، موضحًا أن المملكة تؤمن بأهمية تبني نهج شامل في إطار الشرعية الدولية يكفل القضاء على الإرهاب ويصون حياة الأبرياء ويحفظ للدول سيادتها وأمنها واستقرارها.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الافتراضي لتحالف دول الساحل G5 الجمعة، الذي تستضيفه الجمهورية الفرنسية، بمشاركة بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وشركاء دوليين آخرين.

ولفت الوزير إلى أهمية الموضوع الذي يناقشه الاجتماع، كونه يسلط الضوء على جزء مهم من العالم لايزال مُستهدفًا بآفة الإرهاب والجماعات الإرهابية، التي تعد مصدر قلق للمجتمع الدولي، وتهديدًا للأمن والسلم الدوليين.

وفي هذا الصدد بيّن الوزير أن المملكة ساهمت بمبلغ 110 ملايين دولار أمريكي لإنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي يقدم دعمًا مهمًا للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك منطقة الساحل.

كما أكد أنه استنادًا إلى علاقات المملكة التاريخية مع أعضاء تحالف دول الساحل وإيمانا بالدور الحيوي لهذه المجموعة في مكافحة الإرهاب، تقوم المملكة بتنسيق وتبادل المعلومات المتعلقة بالتصدي للإرهاب ومكافحته مع أعضائه.

وتابع: كما تحرص على تقديم الدعم والمساندة التقنية لمنطقة دول الساحل G5 في مكافحة الإرهاب وتمويله، مشددًا سموه على أن المملكة لن تدخر أي جهد لدعم جميع الدول في حربها ضد الإرهاب والتطرف.

حضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.

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