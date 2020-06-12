التشكيلة الرسمية لمعركة يوفنتوس وميلان في كأس إيطاليا
الجمعة 12/يونيو/2020 - 08:14 م
أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس الايطالي وبيولي المدير الفني لفريق ميلان التشكيلة الرسمية لمواجهة نصف نهائي كأس إيطاليا اليوم.
وجاءت تشيكلة يوفنتوس كالتالي:
حراسة المرمي: بوفون
خط الدفاع: ساندرو، دي ليخت، بونوتشي، ساندرو
خط الوسط: ماتويدي، بيانيتش، بينتاكور
خط الهجوم: رونالدو، ديبالا، كوستا
فيما جاءت تشكيلة ميلان كالتالي:
أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان الايطالي التشكيلة الرسمية لمواجهة يوفنتوس بعد قليل في إياب نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا.
وجاءت تشكيلة ميلان الرسمية كالتالي:
حراسة المرمي: دوناروما
خط الدفاع: كالابريا - رومانيولي - كايير - كونتي
خط الوسط: بن ناصر - كيسي - هاكان
خط الهجوم: باكيتا - ريبيتش - بونافينتورا
وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الايجابي بين الفريقين 1-1 على ملعب السان سيرو معقل فريق ميلان.