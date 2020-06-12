التشكيلة الرسمية لمعركة يوفنتوس وميلان في كأس إيطاليا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 08:14 م
بوابة الفجر
أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس الايطالي وبيولي المدير الفني لفريق ميلان التشكيلة الرسمية لمواجهة نصف نهائي كأس إيطاليا اليوم.

وجاءت تشيكلة يوفنتوس كالتالي:

حراسة المرمي: بوفون

خط الدفاع: ساندرو، دي ليخت، بونوتشي، ساندرو

خط الوسط: ماتويدي، بيانيتش، بينتاكور

خط الهجوم: رونالدو، ديبالا، كوستا

فيما جاءت تشكيلة ميلان كالتالي:

أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان الايطالي التشكيلة الرسمية لمواجهة يوفنتوس بعد قليل في إياب نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا.

وجاءت تشكيلة ميلان الرسمية كالتالي:

حراسة المرمي: دوناروما

خط الدفاع: كالابريا - رومانيولي - كايير - كونتي

خط الوسط: بن ناصر - كيسي - هاكان

خط الهجوم: باكيتا - ريبيتش - بونافينتورا

وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الايجابي بين الفريقين 1-1 على ملعب السان سيرو معقل فريق ميلان.

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