التشكيلة الرسمية لمعركة يوفنتوس وميلان في كأس إيطاليا

أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس الايطالي وبيولي المدير الفني لفريق ميلان التشكيلة الرسمية لمواجهة نصف نهائي كأس إيطاليا اليوم.

وجاءت تشيكلة يوفنتوس كالتالي:

حراسة المرمي: بوفون

خط الدفاع: ساندرو، دي ليخت، بونوتشي، ساندرو

خط الوسط: ماتويدي، بيانيتش، بينتاكور

خط الهجوم: رونالدو، ديبالا، كوستا

فيما جاءت تشكيلة ميلان كالتالي:

أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان الايطالي التشكيلة الرسمية لمواجهة يوفنتوس بعد قليل في إياب نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا.

وجاءت تشكيلة ميلان الرسمية كالتالي:

حراسة المرمي: دوناروما

خط الدفاع: كالابريا - رومانيولي - كايير - كونتي

خط الوسط: بن ناصر - كيسي - هاكان

خط الهجوم: باكيتا - ريبيتش - بونافينتورا

وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الايجابي بين الفريقين 1-1 على ملعب السان سيرو معقل فريق ميلان.