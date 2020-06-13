100 لقاح تحت الاختبار و10 وصلت لـ"التجارب السريرية".. اعرف التفاصيل

أهم ما يشغل العالم الآن ويأتي على رأس الأولويات هو التوصل إلى لقاح فعال لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ومؤخرًا تم الكشف عن وجود 100 لقاح تحت التجربة، بينها عشر لقاحات وصلت بالفعل لمرحلة التجارب السريرية، وترصد بوابة "الفجر" التفاصيل في السطور التالية:





-الفرق بين علاج ولقاح كورونا؟

في البداية أوضح الدكتور إبراهيم أديب أستاذ الوبائيات واللقاحات بجامعة واشنطن سياتل أن دور العلاج مختلف عن دور اللقاح، فدور اللقاح هو منع العدوى بالفيروس أو البكتيريا أن يدخل جسم الإنسان، أما العلاج فدوره هو علاج العدوى أو المرض بعد دخول الفيروس أو البكتيريا جسم الإنسان لافتًا إلى أن تطوير اللقاح يستغرق مدة أطول بكثير من تطوير العلاج لأنه غير مقبول أبدًا في اللقاح أن يكون له آثار جانبية غير مستحبة لأنه يتم إعطائه لأشخاص عاديين وأصحاء ليس لديهم أمراض أما العلاج فيُسمح فيه بوجود بعض الأعراض الجانبية لأن الشخص في الأصل الذي يُعطى له العلاج مريض أو مصاب بالعدوى.





- فيروس كورونا موجود منذ فترة:

وأكد أستاذ الوبائيات أن فيروس كورونا كان بالفعل موجود منذ فترة، وكانت توجد عائلة كبيرة من فيروس كورونا ولكن فيروس "كوفيد 19"، يسمى "فيروس مستجد"، حيث حدث في الفيروس تطور أو تحور وتحول لكوفيد 19 وأصبح قادر على الانتشار بسرعة كبيرة جدًا، وله أعراض مختلفة وجديدة وكل يوم نعرف عنه معلومات جديدة ولا أحد يستطيع أن يدعي أنه يعرف كل شيء عن كوفيد 19 فهو يختلف عن الفيروسات الأخرى الموجودة.