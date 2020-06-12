مصطفى ثابت: قطر دمية يحركها النظام التركي والإيراني

الجمعة 12/يونيو/2020 - 07:58 م
الدكتور مصطفى ثابت
الدكتور مصطفى ثابت
أمنية فوزي
قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر، إن المقترح المصري لحل الأزمة الليبية "إعلان القاهرة" وجد ترحيبًا من كل دول العالم.

وأكد "ثابت"، خلال حواره مع برنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن النظام القطري هو دمية يحركها النظام التركي والإيراني لصالحهما.

وأوضح أن أردوغان لديه هوس بعودة الخلافة العثمانية، لافتًا إلى أن تركيا تستورد بحوالي 50 مليار دولار طاقة كل عام، معلقًا: "نتحدث عن معركة مصالح بين الخير والشر".

وفي وقت سابق، زف الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير بوابة الفجر الإلكترونية، خبرًا سارًا بشأن موعد انحسار والقضاء على فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مصر.

وأكد ثابت، أن الوضع في مصر "ليس مرعب"، وأننا حاليًا في المرحلة الثالثة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19، وأن العديد من التقارير في المؤسسات العالمية قالت إن الفيروس بدأ يفقد قوته، ويعد هذا الأمر طبيعي فبعد انتشار الفيروس بقوة يبدأ في مراحل الضعف.

عن موعد انحسار الفيروس، الأمور تتجه نحو الأفضل، وسيتم انحسار الفيروس على أقصى تقدير في شهر أغسطس، وفقًا لما قاله رئيس تحرير موقع الفجر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم".

أوضح أن بعض المغرضين من اتباع الجماعات الإرهابية، أطلقوا شائعات أن الدولة ستلجأ إلى إلغاء الحظر لنشر الفتنة وتأليب الرأي العام.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ 10691 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 39726 حالة من ضمنهم 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1377 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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