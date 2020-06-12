لجنة مكافحة كورونا: دراساتنا عن الفيروس مبشرة والنتائج خلال أسابيع (فيديو)

قال الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن القضاء على فيروس كورونا يتطلب الوصول إلى علاج، موضحا أن كل ما يثار بشأن أدوية فيروس كورونا الجاري وتجربتها، هى مجرد دراسات.





وأشار "حسني"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن مصر واحدة من الدول التي لها عدة أبحاث في مجال علاج فيروس كورونا، معلقا: "دراساتنا مبشرة، ولكن الإعلان عن الوصول لنتائج مؤكدة سيكون في خلال الأسابيع القادمة".





وأوضح رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن الأسابيع المقبلة ستشهد الإعلان عن علاج لفيروس كورونا، وليس بروتكول علاج، منوها بأنه لن يتم الإعلان عن أسماء أدوية إلا بعد التأكد من فاعليتها.







