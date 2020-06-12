أستاذ بجامعة هارفارد: لقاح كورونا سيكون متاحا خلال سبتمبر (فيديو)

قال الدكتور أسامة حمدي أستاذ السكري بجامعة هارفارد، ومدير مركز السمنة والسكر بمركز جوزلين بأمريكا، إن عملية إنتاج لقاح لفيروس كورونا لا تحتاج سوى أسابيع ولكن الوقت الذي يحتاجه هو للتجارب السريرية؛ لتأكد من سلامة اللقاح على المرضى.





وأضاف "حمدي" خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج "أخر الأسبوع" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن لقاح فيروس كورونا سيكون متاح في شهر سبتمبر في حاله نجاح التجارب السريرية، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 6 شركات منها صينية وأمريكية وبريطانية وألمانية توصلوا إلى تركيبة معينة من اللقاح.





وأشار إلى أن هناك لقاحين من أمريكا وبريطانيا في مراحل التجارب السريرية وسيتوافران في سبتمبر المقبل، لافًتا إلى أن الفيروس بدأ يضعف نتيجة تغيره طبيعيا.







