بعد 8 أيام بدون إصابات.. تونس تسجل 6 حالات إصابة جديدة بكورونا





سجلت وزارة الصحة التونسية، الجمعة، 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك بعد 8 أيام على التوالي لم تسجل خلالها إصابة واحدة.





وقالت وزارة الصحة: إنه تم إجراء 1063 تحليلا مخبريا للكشف عن فيروس كورونا، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للتحاليل 57273، لافتة إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 1093 حالة مؤكدة، بينها 995 حالة شفاء و49 وفاة (لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة) و49 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.



