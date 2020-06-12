بعد واقعة بشكتاش.. آرسنال يحذر النني

الجمعة 12/يونيو/2020 - 06:24 م
النني
النني
وجه نادي آرسنال الإنجليزي تحذير شديد اللهجة للمصري محمد النني لاعب وسط الفريق والمعار لنادي بشكتاش التركي هذا الموسم.


وكان محمد النني على وشك الرحيل عن بشكتاش التركي والعودة من جديد في الساعات الماضية لفريقه آرسنال بسبب عدم حصوله على المستحقات المادية مع الفريق التركي.


وتسبب النني في أزمة كبيرة داخل بشكتاش وقام بجمع حقائبه من أجل العودة لآرسنال قبل تدخل الفريق الانجليزي.


وطلب آرسنال من محمد النني صاحب الـ27 عاما أن يبقي حتي نهاية الموسم في بشكتاش وإلا سيتم معاقبته في حالة رحيله عن النادي التركي.


ويعد النني من الركائز الأساسية في بشكتاش، حيث شارك في 28 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم، وصنع هدفين.

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