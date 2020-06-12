غضب بين أولياء الأمور بسبب تنسيق الثانوية العامة في المنيا

في اليوم الخامس من شهر يونيو الجاري، أطل علينا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بتصريحات إعلامية، حول درجات قبول الصف الأول الثانوي لعام 2020، مختصرها، أن التنسيق لا يختلف كثيرا عن العام الماضي ومن الممكن أن يرتفع التنسيق عن العام الماضي بدرجات لا تزيد عن 10 إلى 20 درجة فقط.





إلا أن طلاب المنيا فوجئوا بإعلان نتيجة قبول الثانوية العامة هذا العام 247 درجة بزيادة بفارق عن العام الماضي 34 درجة على عكس تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.





وسيطرت حالة من الغضب بين طلاب المنيا وأولياء الأمور بعد الإعلان عن تنسيق قبول الثانوية العامة إلي 247 درجة بينما جاء الخاص بتنسيق 205 درجة مما رأي البعض أن الأبحاث جاءت لهم بالمرصاد ولم تكن لصالحهم بل لصالح القادرين ماديا وتشجيعا علي الالتحاق بالخاص بمجموع اقل ومقابل مادي أكثر.





«ظلم كبير لأولادنا بعد أن حصل الطالب علي درجة النهائية في الترم الثاني نتيجة لعمله الأبحاث بدلا من الامتحان في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من وباء فيرس كورونا جاء التنسيق مرتفعا جدا معتمدا علي الترم الاول فقط».. هذا ما عبر عنه على أبو العزايم، ولي أمر إحدي طلاب المؤهلين للثانوية العامة.





وأضاف «أبو العزايم»، قائلا: لم يجعل فرصة للطالب في الترم الثاني لتحسين مجموعه، فماذا لو كان فعل الوزير مع طلاب الشهادة الإعدادية كما سيفعل مع طلاب الثانوية العامة بدخولهم الامتحانات مع الإجراءات الاحترازية فكلاهما يحددان مصير أبنائنا ؟ ولم يرتفع التنسيق بهذا الشكل المبالغ فيه.





وفسر أبو العزايم ارتفاع التنسيق، قائلا: أن ارتفاع التنسيق بالشكل المبالغ فيه ما هو إلا زيادة لفرصة الالتحاق بالخاص 42 درجة بين الحكومي والخاص وهذا فرق كبير يعتبر الطالب مجموع درجاته في الترم الأول 65 وحصل علي 140 درجة كاملة في الترم الثاني فهو يعتبر راسب في الترم الأول فهو لم يكمل نصف درجات النجاح ولكنه مقتدر ماديا فهذا يكون له مستقبل أفضل والذين لم يحالفهم الحظ ماديا ماذا يفعلون؟





واستنكر «أنور فرج الله» أن عدد الطلاب في الثانوي الحكومي 27 ألف طالب وطالبة تقريبا موزعين في 127 مدرسة ثانوي عام، وان أكثر من 68 ألف طالب سيوزعون علي 51 مدرسة داخل المحافظة فهل يعقل هذا لنا الله.





وكان اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، قد أعتمد تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام والخاص على مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسي 2020 2021، حيث تم تحديد مجموع 247 درجة كحد ادني للقبول بالصف الأول الثانوي العام، ومجموع 205 درجة كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي الخاص.





كما اعتمد المحافظ، الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفني صناعي، زراعي، تجاري، فندقي ومدارس التعليم والتدريب المزدوج، وكذلك قواعد التنسيق الخاصة بهم.





وأضاف أيضا محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن عدد الطلاب المتوقع قبوله بمدارس التعليم الثانوي الحكومي والخاص 27513 طالب وطالبة في 127 مدرسة ثانوي عام.





كما يبلغ عدد الطلاب المتوقع قبولهم بمدارس التعليم الفني 68590 والتي تتمثل في 14 مدرسة تجارى - 31 صناعي - 6 زراعي.



