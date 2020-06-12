تحرك جديد من الزمالك لحسم صفقة آري بابل

تحرك جديد من الزمالك لحسم صفقة آري بابل
الجمعة 12/يونيو/2020 - 06:30 م
حسام مجدي
تحرك نادي الزمالك من جديد لحسم صفقة الأنجولي آري بابل جناح نادي أول أغسطس الأنجولي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وكان الزمالك قد أظهر اهتمام كبير بضم بابل في الصيف المقبل لتدعيم خط الهجوم في الفريق بناءا على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأبيض.
وتوصل النادي الأبيض إلى اتفاق مبدئي مع آري بابل لينضم للفريق في الصيف لمدة 3 مواسم قادمة 2.2 مليون دولار ولكن لم يتم حسم الصفقة بشكل رسمي.
وكثف مسئولو الزمالك مفاوضاتهم مع ممثلي بابل خلال الساعات القليلة الماضية لانهاء بعض التفاصيل النهائية في الصفقة قبل أن يتم الإعلان بشكل رسمي.
وسيحاول الزمالك حسم كافة الأمور بشأن بابل في الأيام المقبلة ليصل إلى القاهرة عقب فتح خطوط الطيران مرة أخرى مباشرة.
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من جانبه، انتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى احتمالية رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك في نهاية الموسم الجاري.
وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن كارتيرون من المتوقع أن يرحل ليتولى تدريب نادي النجم الساحلي التونسي بعد أن دخل النادي في مفاوضات مع الفرنسي الفترة الماضية.
وكشفت صحيفة "المغرب" التونسية أن كارتيرون وافق بشكل مبدئي على تدريب نادي النجم الساحلي ولكنه اشترط الحصول على راتب يصل إلى 45 ألف يورو في الموسم بخلاف ما سيحصل عليه جهازه المعاون.
وأكدت الصحيفة أن مطالب كارتيرون تعتبر كبير جدا بالنسبة لنادي النجم الساحلي في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضي مما قد يتسبب في فشل الصفقة.
يذكر أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كان قد أكد أنه سيعقد اجتماع مع باتريس كارتيرون يوم السبت القادم لحسم ملف تجديده مع الأبيض بشكل نهائي.
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