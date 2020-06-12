تحرك جديد من الزمالك لحسم صفقة آري بابل

الجمعة 12/يونيو/2020 - 06:30 م
اري بابل
اري بابل
حسام مجدي
تحرك نادي الزمالك من جديد لحسم صفقة الأنجولي آري بابل جناح نادي أول أغسطس الأنجولي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان الزمالك قد أظهر اهتمام كبير بضم بابل في الصيف المقبل لتدعيم خط الهجوم في الفريق بناءا على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأبيض.

وتوصل النادي الأبيض إلى اتفاق مبدئي مع آري بابل لينضم للفريق في الصيف لمدة 3 مواسم قادمة 2.2 مليون دولار ولكن لم يتم حسم الصفقة بشكل رسمي.

وكثف مسئولو الزمالك مفاوضاتهم مع ممثلي بابل خلال الساعات القليلة الماضية لانهاء بعض التفاصيل النهائية في الصفقة قبل أن يتم الإعلان بشكل رسمي.

وسيحاول الزمالك حسم كافة الأمور بشأن بابل في الأيام المقبلة ليصل إلى القاهرة عقب فتح خطوط الطيران مرة أخرى مباشرة.

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من جانبه، انتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى احتمالية رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك في نهاية الموسم الجاري.

وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن كارتيرون من المتوقع أن يرحل ليتولى تدريب نادي النجم الساحلي التونسي بعد أن دخل النادي في مفاوضات مع الفرنسي الفترة الماضية.

وكشفت صحيفة "المغرب" التونسية أن كارتيرون وافق بشكل مبدئي على تدريب نادي النجم الساحلي ولكنه اشترط الحصول على راتب يصل إلى 45 ألف يورو في الموسم بخلاف ما سيحصل عليه جهازه المعاون.

وأكدت الصحيفة أن مطالب كارتيرون تعتبر كبير جدا بالنسبة لنادي النجم الساحلي في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضي مما قد يتسبب في فشل الصفقة.

يذكر أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كان قد أكد أنه سيعقد اجتماع مع باتريس كارتيرون يوم السبت القادم لحسم ملف تجديده مع الأبيض بشكل نهائي.

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