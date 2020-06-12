بمشاركة نجوم لامعين.. ديوكوفيتش يطلق بطولته الاستعراضية غدا السبت

الجمعة 12/يونيو/2020 - 06:30 م
ديوكوفيتش
ديوكوفيتش
سيحاول الصربي نوفاك ديوكوفيتش إعادة المتعة لعالم الكرة الصفراء حيث سيشرف بنفسه على تنظيم بطولة استعراضية تنطلق غدا السبت بتواجد أسماء لامعة، بعد توقف طويل بسبب انتشار فيروس كورونا.

وإلى جانب ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم، يشارك في بطولة الغد، نجوم من بينهم الألماني ألكسندر زفيريف والنمساوي دومينيك ثيم.

وتقام سلسلة بطولات "أدريا تور" الاستعراضية على مدار أربعة أسابيع، وتتضمن إلى جانب البطولة التي تنطلق غدا السبت، بطولة أخرى في مدينة زادار الكرواتية تقام يومي 20 و21 حزيران/يونيو، وبطولة في مونتنيجرو يومي 27 و28 من الشهر نفسه وبطولة تحتضنها بلدة بانيا لوكا في البوسنة والهرسك، يومي الثالث والرابع من تموز/يوليو المقبل.

كذلك تقام مباراة استعراضية في سراييفو، وذلك مع استمرار توقف منافسات المحترفين حتى نهاية تموز/يوليو على الأقل، بسبب الوباء العالمي.

وقال ديوكوفيتش في تصريحات لقناة "آر.تي.إس" التليفزيونية يوم الثلاثاء الماضي :"في ظل هذه الظروف وفي الوقت الحالي، تشكل سلسلة أدريا تور أكبر وأبرز بطولات للتنس في العالم."

وأضاف :"فكرة تنظيم سلسلة أدريا تور جاءت قبل أقل من شهر واحد. عادة يستغرق تنظيم مثل هذا الحدث على مستو عال، وقتا أطول."

وتابع :"أزمة فيروس كورونا أسفرت عن الكثير من الأضرار في عدة جوانب بالحياة، هو سوء حظ هائل أودى بحياة الكثيرين."

وأضاف :"هذا سمح لنا أيضا، كمحترفين للتنس نسافر باستمرار، بقضاء بعض الوقت في بلادنا والتحرك لتنظيم حدث كهذا، مع الاالتزام بالإجراءات والقواعد."

وبعد احتفالية الافتتاح اليوم الجمعة التي تشهد خوض النجمة الصربية ايلينا يانكوفيتش، العائدة من الاعتزال، مباراة زوجي مختلط إلى جانب ديوكوفيتش، تنطلق البطولة الاستعراضية في صربيا غدا السبت.

وتقام المباريات بنظام الحسم خلال ثلاث مجموعات على الأكثر، وتتضمن كل مجموعة أربعة أشواط، وستشهد البطولة أيضا مشاركة البلغاري جريجور ديميتروف والكرواتي بورنا تشوريتش.

وقال الألماني زفيريف لدى وصوله إلى صربيا أمس الخميس :"هو أمر جيد أن أتواجد هنا، وأقف على مستواي في الوقت الحالي ومستويات لاعبين أخرين، وأشعر بالسعادة للحصول على فرصة مواجهة لاعبين من الطراز الأول مجددا."

وأضاف :"أفتقد التواجد مع لاعبي التنس الأخرين. لم نر بعضنا البعض منذ بطولة إنديان ويلز. أثق في أن البطولة ستشكل حدثا رائعا."

وقال دومينيك ثيم :"الشكر لنوفاك على تنظيم حدث خيري كهذا، بهدف جمع الأموار للمشروعات الإنسانية في هذه المنطقة. سنبذل قصارى جهدنا من أجل تقديم عروض رائعة تجذب الأنظار وتقدم الترفيه للجمهور."

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