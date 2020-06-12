"قرقاش": الإمارات تتحرك بكل السبل الدبلوماسية لمواجهة القرار الإسرائيلي

الجمعة 12/يونيو/2020 - 06:04 م
أنور قرقاش
أنور قرقاش
وكالات
قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش ، إن الإمارات تتحرك بكل السبل الدبلوماسية المتاحة لمواجهة القرار الإسرائيلي المتوقع بضم أراض فلسطينية بصورة غير شرعية وتصعيدية.

وأضاف قرقاش في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، أن هذه التحركات تأتي في خضم القلق العربي والدولي الكبير، تجاه هذا الخطوة بكل ما تحمله من مخاطر على مسار السلام واستقرار المنطقة".

ولفت إلى أن الإمارات تبرز من خلال تحركها الدبلوماسي وتصريحات وزير الخارجية وسفيرها في واشنطن كأحد أهم الأصوات المؤثرة والمحذرة فيما يخص الخطط الإسرائيلية لضم أراض فلسطينية في مخالفة صريحة للإجماع العربي والدولي.

وتابع: "مصداقيتنا وشبكة علاقاتنا وطرحنا المبدأي والمتوازن بشأن القضية الفلسطينية نوظفه في هذه المرحلة الحرجة والصعبة ضد قرار نتنياهو بتوسيع نطاق الاحتلال".

وأشار إلى أن "خطة تحرك الإمارات تتسق مع التوجه العربي والدولي ووجهت بها القيادة الإماراتية ضد الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية".

وأوضح أن "التجاوب الدولي مع التحرك الإماراتي مشجع ويتصل بقلق العواصم من القرار الإسرائيلي المتوقع".

وبيّن أن "الإمارات من خلال تحركها المدروس تفند تصريحات نتنياهو بخصوص العلاقات مع العالم العربي وتحذر من تداعيات وخطر توسعة الاحتلال".

واختتم قرقاش بالتأكيد على أن "قرار القيادة بتفعيل التحرك السياسي وطني وعربي بامتياز".

وتخطط إسرائيل لضم أكثر من 130 مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت، وسط رفض عربي ودولي.

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