الناتو يمنح أوكرانيا الشراكة في الإمكانات الموسعة مع الحلف

الجمعة 12/يونيو/2020 - 05:50 م
بوابة الفجر
وكالات
وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اليوم الجمعة، حصول بلاده على "الشراكة في الإمكانات الموسعة" مع حلف شمال الأطلسي.

وكتب كوليبا على صفحته في "تويتر" قائلا: "ها قد حان هذا اليوم أخيرا. أشعر بالامتنان العميق لشركائنا في الحلف لأنهم جعلوا ذلك الحدث ممكنا. أخيرا تحصل أوكرانيا على مركز تستحقه، مركز شريك للناتو في الإمكانات الموسعة. إننا نعزز بعضنا بعضا ونحن متحدون".

من جهته، أكد حلف شمال الأطلسي منح أوكرانيا الشراكة معه في "الإمكانات الموسعة"، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني اتخاذ أي قرارات بشأن عضوية كييف في الناتو.

وجاء في بيان أصدرته في بروكسل المتحدثة باسم الحلف، أوانا لونغيسكو، أن هذا القرار "يعترف بمساهمة أوكرانيا الجدية في بعثات الناتو ويظهر ثبات تمسك الناتو بالشراكة (مع أوكرانيا) على الرغم من جائحة كورونا".

وتفتح الصفة الجديدة أمام أوكرانيا، "وصولا أوسع إلى برنامج الحلف الخاص برفع التطابق القتالي للقوات وإلى تدريبات الناتو، كما أنها توسع إمكانات تبادل المعلومات" بين الطرفين.

 وأكد البيان "دعم الدول الأعضاء في الحلف لجهود أوكرانيا في إجراء الإصلاحات، بما في ذلك في قطاع الدفاع والأمن، وخاصة ضمان المراقبة المدنية والإشراف المدني (على المؤسسات العسكرية) ومحاربة الفساد".

وأصحبت أوكرانيا بذلك سادس بلد شريك للحلف يتمتع بالصفة المذكورة، إلى جانب جورجيا والأردن وأستراليا وفنلندا والسويد.

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