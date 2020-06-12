"حواليا ستات كتير بس اتجوزتك انتي".. رامي جمال يرد على فضيحة زوجته له بسبب تيشيرت

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شاركت ناريمان زوجة المطرب رامي جمال صورة توضح فيها سبب ارتبداء "جمال"، لنفس التيشيرت في معظم صوره وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت ناريمان قائلة "بعا بعد محاولات كتير منى انى اقنع رامى يبطل يلبس التيشيرت دا وخبيته اكتر من مرة بس واضح انه بيحبه اكتر منى قررت انى مش هغسله تانى ابدا هفضل سيباه كدا فى الغسالة يارب التيشيرت دا يموت بأة قررت افضحك بنفسى عشان تحرم تلبسه تانى معلش الحلول الودية مجابتش نتيجة".



وقام رامي جمال بالتعليق قائلا "عارفه مَش انا حواليا ستات كتير واتجوزتك انتي اهو انا عندي تيشرتات غيره بس بحبه هو

يا ام جهل".



وشارك رامي جمال الصور التي شاركتها زوجته ساخرا منها قائلا "ناريمان مراتي حبت تعبر عّن اللي جواها وانها متضايقه من كتر ما بلبس التيشيرت دي ادخلو عندها وشوفو ردي عليها لو عجبك ردي اعلم انك بتعمل زيي".

