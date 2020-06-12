"الربيعة" يشيد بدور العاملون بوزارة الصحة في ظل أزمة كورونا





وفى تغريدة عبر تويتر قال الربيعة: "إلى أبطال الصحة الذين يعملون ليل نهار بلا كلل ولا ملل، نقدر لكم التفاني والاخلاص والتضحية".

وأضاف: شكرًا لكم من القلب، فأنتم من تحمون صحة الوطن بعد الله.

واليوم الجمعة، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3921 إصابة جديدة بكورونا في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 119942.

في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 81029، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 893 حالة، وتم تسجيل 36 حالة وفاة، و1010 حالات تعافٍ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.





يواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.





عُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.









أعرب وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة عن امتنانه لما يقوم به العاملون بوزارة الصحة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).