الزمالك يستعد لحسم مصير سيسيه
الجمعة 12/يونيو/2020 - 05:08 م
حسام مجدي
يستعد نادي الزمالك في الأيام القليلة القادمة لحسم مستقبل الإيفواري رزاق سيسيه نجم الفريق والمعار إلى صفوف نادي الاتحاد السكندري.
وتنتهي إعارة سيسيه مع نادي الاتحاد السكندري بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري وكان مسئولو النادي قد أظهروا رغبة في شراء عقده بشكل نهائي أو تجديد إعارته لموسم أخر.
كما تلقى رزاق سيسيه في الأيام السابقة عرض ضخم من أحد أندية الدوري الإماراتي الممتاز لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.
ورفض سيسيه التناقش في أي من العروض المقدمة له في الصيف حتى يحسم موقفه مع نادي الزمالك بشكل رسمي في الفترة القادمة.
وسيعقد مسئولو القلعة البيضاء جلسة مع رزاق سيسيه في الأيام المقبلة لمعرفة الأفضل له في الفترة القادمة والاستقرار على وجهته الجديدة في نهاية الموسم الجاري.
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