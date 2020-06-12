الزمالك يستعد لحسم مصير سيسيه

الجمعة 12/يونيو/2020 - 05:08 م
سيسيه
سيسيه
حسام مجدي
يستعد نادي الزمالك في الأيام القليلة القادمة لحسم مستقبل الإيفواري رزاق سيسيه نجم الفريق والمعار إلى صفوف نادي الاتحاد السكندري.

وتنتهي إعارة سيسيه مع نادي الاتحاد السكندري بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري وكان مسئولو النادي قد أظهروا رغبة في شراء عقده بشكل نهائي أو تجديد إعارته لموسم أخر.

كما تلقى رزاق سيسيه في الأيام السابقة عرض ضخم من أحد أندية الدوري الإماراتي الممتاز لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

ورفض سيسيه التناقش في أي من العروض المقدمة له في الصيف حتى يحسم موقفه مع نادي الزمالك بشكل رسمي في الفترة القادمة.

وسيعقد مسئولو القلعة البيضاء جلسة مع رزاق سيسيه في الأيام المقبلة لمعرفة الأفضل له في الفترة القادمة والاستقرار على وجهته الجديدة في نهاية الموسم الجاري.

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