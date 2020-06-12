ضبط سائق بحوزته 64 تذكرة هيروين في المنيا (صور)

الجمعة 12/يونيو/2020 - 05:07 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي _ ربيع المقرحي
تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، من ضبط سائق لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزته 64 تذكرة من مادة الهيروين.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية يفيد بأن معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة أبوقرقاص أكدت قيام "م. م. ب"، 30 عاما، سائق، مقيم بدائرة المركز بالاتجار في المواد المخدرة "الهيروين"، بكميات كبيرة وترويجها على عملائه بنطاق واسع.

وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد بكر رئيس مباحث المركز والنقيب محمد زيدان معاونًا والنقيب أحمد عبدالعظيم سليمان معاونًا من ضبطه وعُثر بحوزته على 64 تذكرة من مادة الهيروين تزن 60 جرام ومبلغ مالى وعدد 2 تليفون محمول للتواصل مع العملاء.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

وعلي جانب آخر، تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا، من السيطرة على حريق نشب فى الحشائش بقرية صفط الخمار التابعة لمركز المنيا، وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارا يفيد بنشوب حريق فى الحشائش فى قرية صفط الخمار وعلى الفور تم التعامل مع البلاغ وانتقال قوات الحماية المدنية والسيطرة على الحريق.

وقال الدكتور محمود شعيب رئيس قرية صفط الخمار، إنه تم السيطرة علي حريق واطفاءة بمعرفة رجال الحماية المدنية وحضور الوحده المحلية، بمعدتها تحسبا لمواجهة اي أخطار أو تداعيات، حيث كان الحريق قد شب بناحية طرىق منشأة الدهب القبلية العبيد التابعة لمجلس قروى صفط الخمار دون وجود خسائر فى الأرواح.

وأضاف رئيس القرية، أنه تم إيقاف حالة اعمال مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ علي معدات ومواد بناء إلى جانب متابعة أعمال النظافة ومسح الطرق بالطرق العامة والشوارع ومداخل القري. وتم متابعة الوحدات الصحية بالقرية.

ووجه العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا بضرورة التعامل الفورى مع أى أزمات أو مخاطر تهدد الصالح العام والتصدى لأى أزمات أو مخاطر تواجه المواطنين وأن يستمر التواصل مع الجهات المعنية للتغلب علي أى عقبات والعمل على حلها فورا.

ضبط سائق بحوزته 64 تذكرة هيروين في المنيا (صور)
ضبط سائق بحوزته 64 تذكرة هيروين في المنيا (صور)
ضبط سائق بحوزته 64 تذكرة هيروين في المنيا (صور)
ضبط سائق بحوزته 64 تذكرة هيروين في المنيا (صور)
ضبط سائق بحوزته 64 تذكرة هيروين في المنيا (صور)
ضبط سائق بحوزته 64 تذكرة هيروين في المنيا (صور)
ضبط سائق بحوزته 64 تذكرة هيروين في المنيا (صور)
ضبط سائق بحوزته 64 تذكرة هيروين في المنيا (صور)
ضبط سائق بحوزته 64 تذكرة هيروين في المنيا (صور)
ضبط سائق بحوزته 64 تذكرة هيروين في المنيا (صور)
ضبط سائق بحوزته 64 تذكرة هيروين في المنيا (صور)
ضبط سائق بحوزته 64 تذكرة هيروين في المنيا (صور)
ضبط سائق بحوزته 64 تذكرة هيروين في المنيا (صور)
ضبط سائق بحوزته 64 تذكرة هيروين في المنيا (صور)
ضبط سائق بحوزته 64 تذكرة هيروين في المنيا (صور)
ضبط سائق بحوزته 64 تذكرة هيروين في المنيا (صور)
ضبط سائق بحوزته 64 تذكرة هيروين في المنيا (صور)
ضبط سائق بحوزته 64 تذكرة هيروين في المنيا (صور)
ضبط سائق بحوزته 64 تذكرة هيروين في المنيا (صور)
ضبط سائق بحوزته 64 تذكرة هيروين في المنيا (صور)
ضبط سائق بحوزته 64 تذكرة هيروين في المنيا (صور)
ضبط سائق بحوزته 64 تذكرة هيروين في المنيا (صور)
ضبط سائق بحوزته 64 تذكرة هيروين في المنيا (صور)
ضبط سائق بحوزته 64 تذكرة هيروين في المنيا (صور)

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