الأرثوذكسية تحتفل بعشية استشهاد ثاؤذورس الراهب
الجمعة 12/يونيو/2020 - 04:50 م
ماريان ناجى
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية؛ برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الجمعة، بعشية استشهاد ثاؤذورس الراهب.
ولد القديس ثاؤذورس في مدينة الإسكندرية وترهب بأحد الأديرة القريبة منها فاشتهر بالسيرة الطاهرة، وعندما مال قسطنديوس ابن الملك قسطنطين الكبير إلى الأريوسين أرسل بطريركا أريوسيا إلى الإسكندرية يسمي جورجيوس مصحوبا بعدد من الجنود، فنفي القديس أثناسيوس بابا الإسكندرية وجلس مكانه بعد ان قتل كثيرين من المؤمنين فغار هذا القديس غيرة مسيحية وأخذ يجادل الأريوسين ويكشف ضلالهم، فقبض عليه البطريرك الدخيل وعذبه كثيرا ثم أمر بربطه في أرجل حصان جموح وإطلاقه في الميدان فتقطعت أعضاؤه وتهشم رأسه وأسلم روحه في يدي الرب ونال إكليل الشهادة، فجمع المؤمنون أعضاءه المقدسة ورتبوا له عيدًا في مثل هذا اليوم.
اقرأ أيضا...
كان القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أكد صحة منشور متداول على مواقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك "والمنشور يفيد بتحويل مبنى تحت الأنشاء لحجر صحى لبعض البسطاء وقال: هذا المنشور يشير إلى بيت تحت الأنشاء جديد لم يستخدم بعد للمسنين،وجاءت فكرة استخدامة للعائدين البسطاء والذين منازلهم غير مؤهلة للحجر المنزلى من ناحية الاعاشة.
وتابع "حليم" فى تصريحات خاصة لبوابة الفجر: الكنيسة مؤسسة روحية الا انها غير منعزلة عن المجتمع بل هي خادمة للمجتمع تشاركه الآمه وأفراحه واحتياجاته علي قدر استطاعتها، كما ساهم المركز الاعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والقنوات الفضائية المسيحية بدور كبير وفعال حيث تقوم يوميًا بنشر تقرير وزارة الصحة عن المرض بالأضافة إلى تقديم النصائح والأرشادات المختلفة لطرق الوقاية، وكيفية انتقال العدوى، وأماكن تقديم الخدمات الطبية المختلفة.
وأضاف: كما شاركت الكنيسة بقوة في توعية المصريين بطرق الوقاية من المرض، وأماكن تقديم الخدمة الطبية المختلفة، بالأضافة إلى تقديم كبسولات روحية صغيرة وانشطة عبر وسائل التواصل الإجتماعي للمسيحيين والحقيقة هذا ليس بجديد علي الكنيسة لانه عبر التاريخ الكنسي كانت الكنيسة في قلب المجتمع تساهم في سد احتياجاته قدر الإمكان.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا