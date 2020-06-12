أوبك تستعد لتعميق خفض الإنتاج لدعم أسعار النفط على مواصلة الارتفاعات

قالت خمسة مصادر بأوبك+ إن اجتماع لجنة تقودها أوبك سيقوم باستعراض وضع سوق النفط الأسبوع القادم وقد يوصي النصح لمجموعة أوبك+ الأوسع نطاقا بشان التعاون في خفض قياسي للإمدادات، مما يعني أنه ستكون هناك حاجة لإجراء محادثات أخرى بشأن ما إذا كان سيتم تمديد الاتفاق أكثر.

واتفقت أوبك وروسيا وحلفاء، فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+، يوم السبت على الإبقاء على تخفيضات للإنتاج قدرها 9.7 مليون برميل يوميا، أو ما يعادل 10 % من الطلب العالمي قبل جائحة فيروس كورونا، حتى نهاية يوليو . وساعد الخفض أسعار النفط على أن تزيد لأكثر من مثليها منذ أبريل نيسان.

وقالت المصادر بأوبك+ إنه بينما تعد هذه وتيرة أكثر تكرارا لدورة الاجتماعات مما كانت عليه في الماضي، فإن اختصاص الجنة سيظل إسداء النصح لأوبك+. ويعني هذا أن أي قرار بتمديد اتفاق خفض الإمدادات لن يكون فوريا.

وقال أحد المصادر بأوبك+ والذي طلب عدم نشر اسمه ”إنها لجنة استشارية يمكنها أن تقدم توصيات“.

واللجنة مؤلفة من أعضاء أوبك الجزائر والكويت وفنزويلا ونيجيريا والعراق والإمارات والسعودية، علاوة على روسيا وقازاخستان وهما من خارج أوبك.

وأحد الموضوعات التي ستنظر فيها اللجنة سيكون ما إذا كان بمقدور الدول التي لم تنفذ حصتها من الخفض فعل المزيد. وطالبت أوبك+ يوم السبت دولا مثل نيجيريا والعراق بالتعويض عبر القيام بتخفيضات إضافية في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر .

وفي اليوم السابق على اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، ستجتمع مجموعة أدنى مستوى يُطلق عليها اللجنة الفنية المشتركة. وسيُعقد الاجتماعان عبر الإنترنت على غرار المحادثات الوزارية التي عُقدت يوم السبت.