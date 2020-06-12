هذه الفئات ممنوعة نهائيا من التبرع بـ"البلازما" بعد التعافي من فيروس كورونا
الجمعة 12/يونيو/2020 - 04:18 م
تعد بلازما المتعافيين أبرز الطرق المُستخدمة في علاج الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعدد من الدول حول العالم، وهناك فئات مُحددة ممنوعة نهائيًا من التبرع بالبلازما بعد التعافي من الوباء، وذلك لاعتبارات مرضية.
وسنستعرض لكم متابعينا الكرام خلال السطور التالية، 8 فئات ممنوعة نهائيًا من التبرع بالبلازما عقب التعافي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفقًا لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).
بلازما الدم وعلاقتها بفيروس كورونا
- مادة سائلة شفافة، يميل لونها إلى الأصفر، تشكل 55% من إجمالي حجم الدم في جسم الإنسان.
- 92% من محتوى البلازما عبارة عن ماء، تساعد على تدفق الدم والعناصر الغذائية إلى جميع أعضاء الجسم عبر القلب، والـ8% المتبقيين عبارة عن بروتينات وأجسام مضادة، بحسب ما جاء بموقع "Health line"، الصحي.
- لا زال العلاج ببلازما المتعافين قيد التجربة والاختبار، ويتم تطبيقه بشكل أكثر أولوية للحالات الحرجة أو التي تعاني من أعراض شديدة.
- المتعافي من "فيروس كورونا" لا يستطيع التبرع بالبلازما، إلا بعد مرور 14 يومًا على شفائه من الفيروس، لأن نسبة الأجسام المضادة في هذه الفترة تكون عالية جدًا في الدم.
الفئات الممنوعة من التبرع بالبلازما، هم كالتالي:-
1- الأقل من 18 عامًا.
2- مرضى فقر الدم، يجب أن يتأكدوا أولًا من نسبة "الهيموجلوبين بالدم" قبل التبرع.
3- مرضى الفيروسات الكبدية.
4- الأشخاص الذين يعانون من أي مرض معدي ينتقل عبر الدم.
5- كبار السن، لعدم قدرة الدم لديهم على التجدد مقارنة بالشباب.
6- أصحاب الأمراض المزمنة، خاصة مرضى السكري والقلب.
7- الأشخاص الذين يعانون من الضعف العام بالجسم والوهن وسوء التغذية.
8- الأشخاص الذين يعانون من أعراض كورونا، حتى وإن كانت نتيجة تحاليلهم سلبية.
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