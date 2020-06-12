هذه الفئات ممنوعة نهائيا من التبرع بـ"البلازما" بعد التعافي من فيروس كورونا

تعد بلازما المتعافيين أبرز الطرق المُستخدمة في علاج الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعدد من الدول حول العالم، وهناك فئات مُحددة ممنوعة نهائيًا من التبرع بالبلازما بعد التعافي من الوباء، وذلك لاعتبارات مرضية.





وسنستعرض لكم متابعينا الكرام خلال السطور التالية، 8 فئات ممنوعة نهائيًا من التبرع بالبلازما عقب التعافي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفقًا لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).