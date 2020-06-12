ري البحيرة تواصل أعمال الصيانة لشبكات الصرف المغطى

الجمعة 12/يونيو/2020 - 04:19 م
الري
الري
قامت مديرية الري بمحافظة البحيرة، بمتابعة أعمال صيانة مجمع ١٩ بمصرف الحوته، مجمع ٢٠ بدمسنا ضمن أعمال صيانة شبكة الصرف المغطى بمنطقه دمسنا بزمام هندسه صرف ايتاي البارود.

كما نفذت مديرية الري بالبحيرة، عدد ٦ قرارات إزاله بزمام هندسة صرف ايتاي البارود بالإدارة العامة باجمالى مساحة ٤٦ متر مربع وذلك بالتعاون مع الوحدة المحلية بايتاى البارود وقوات الشرطة، كما تم تطهير ونزع حشائش مصرف الخندق الغربى بهندسة صرف ايتاى البارود ومصرف تخفيف إدكو بزمام هندسة صرف ادكو ومصرف منية عطية بهندسة صرف دمنهور.

يأتي ذلك، تنفيذا لتعليمات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة باستمرار المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجاري المائية بنطاق المحافظة من حيث حالة التطهيرات ومناسيب المياه بها، للحفاظ عليها من التلوث وكذا إزالة كافة أشكال التعديات لإحكام سيطرة أجهزة الدولة على المجاري المائية ومنافعها.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ 10691 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 39726 حالة من ضمنهم 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1377 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
ري البحيرة تواصل أعمال الصيانة لشبكات الصرف المغطى
ري البحيرة تواصل أعمال الصيانة لشبكات الصرف المغطى
ري البحيرة تواصل أعمال الصيانة لشبكات الصرف المغطى
ري البحيرة تواصل أعمال الصيانة لشبكات الصرف المغطى
ري البحيرة تواصل أعمال الصيانة لشبكات الصرف المغطى
ري البحيرة تواصل أعمال الصيانة لشبكات الصرف المغطى
ري البحيرة تواصل أعمال الصيانة لشبكات الصرف المغطى
ري البحيرة تواصل أعمال الصيانة لشبكات الصرف المغطى

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