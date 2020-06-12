اغنية كورونا محمد رمضان تتخطى حاجز الـ3 مليون ونصف مشاهدة وتتصدر جوجل

تخطت اغنية كورونا محمد رمضان حاجز الـ3 ونصف مليون مشاهدة، بعدما طرحها "الأسطورة" على قناته الرسمية عبر "يوتيوب"، واحتفل على حساباته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما حققت 3 مليون مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة من طرحها.





اغنية كورونا محمد رمضان





وتصدرت اغنية كورونا محمد رمضان "ترند" محرك البحث الشهير جوجل، بعدما بحث الكثيرون من محبي النجم محمد رمضان عن أحدث أغانيها التي طرحها يوم أمس ولاقت إعجابًا كبيرًا من متابعيه وعشاقه.





أهداف اغنية كورونا محمد رمضان





وتهدف اغنية كورونا محمد رمضان إلى توعية الناس من خطر فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الذي ضرب العالم أجمع، منذ بداية انتشاره في أواخر ديسمبر 2019 بالصين، إلى هذه اللحظة حيث أصاب غالبية دول العالم.





رسائل اغنية كورونا محمد رمضان





وناشد "الأسطورة" خلال اغنية كورونا محمد رمضان الجميع بضرورة اخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس القاتل، من تعقيم لليدين والحفاظ على التباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات الوقائية والاحترازية المتعارف عليها.





نصائح اغنية كورونا محمد رمضان





وظهر في اغنية كورونا محمد رمضان العديد من المشاهد والرسائل التي تقي من شر الإصابة بالفيروس المستجد "كوفيد-19"، والمتمثلة في عم المصافحة بالأيدي، والابتعاد عن الأحضان المتعارف عليها بين المصريين.





اغنية كورونا محمد رمضان والتوعية









ودعت اغنية كورونا محمد رمضان إلى عدم الاهتمام بردود الناس أو تعقيبهم أو الشعور بالإحراج عندما تمتنع عن مصافحتهم، قائلًا: "قول لهم بحافظ على بيتي وعيالي".





اغنية كورونا محمد رمضان تبشر الجميع





وحملت اغنية كورونا محمد رمضان نوعا من التفاؤل بشأن الجائحة مشيرًا خلال كلمات الأغنية إلى أنه سيتم الكشف عن علاج ولقاح للقضاء على هذا الفيروس المميت، الذي قضى على الكثيرين، وينهك من يتعافى منه بصعوبة.



