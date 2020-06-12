بعد زيادة أسعار الكهرباء.. تعرف على أسهل الطرق لترشيد الإستهلاك لتفادي الفواتير المشتعلة

الجمعة 12/يونيو/2020 - 02:50 م
بوابة الفجر
اعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن زيادة أسعار شرائح الكهرباء بنحو 19 % مما ينذر بفواتير كهرباء مشتعلة خلال الصيف الحالي لذلك تستعرض بوابة الفجر بعض السلوكيات البسيطة التى يمكنها أن تساهم فى ترشيد الإستهلاك من أجل التخفيف من الأعباء الإنفاقية من على كاهل المواطن.

1. شاحن الهاتف المحمول يستهلك الكهرباء حتى بعد نزع الهاتف منه إذا لم يتم فصل الفيشة من منبع الكهرباء.
 
2. ترك فيشة التليفزيون بعد غلقه باستخدام الريموت يزيد من استهلاك الكهرباء .
 
3. يجب فصل أجهزة الكمبيوتر واللاب توب بشكل كامل من الكهرباء حتى لا تستمر فى الاستهلاك.
 
4. الأجهزة ذات مؤقت "التايمر"مثل الميكروويف تستهلك كهرباء إذا لم يتم فصلها .
 
5. الأجهزة التى تعمل من خلال "الفيشة" تستمر في استهلاك الكهرباء إذا لم يتم سحبها من الفيشة حتى وإن كانت مغلقة.


قال محمد شاكر وزير الكهرباء إن الزيادة في اسعار فوتير الكهرباء  بداية من العام  الجديد 2020-2021 والذي سيبدأ في يوليو القادم بلغت في المتوسط نحو 19% مقارنة بزيادة نحو 21.3%  في العام  الحالي 2019-2020.

 

وأوضح خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر للاعلان عن شرائح السعرية للكهرباء الجديدة، أن هذا العام متوسط الزيادة في اسعار شرائح السعرية للكهرباء أقل بكثير من الأعوام السابقة، حيث ستبلغ قيمة الزيادة في العام المالي الجديد 121 قرش لكل كيلو وات.


وأضاف "شاكر" أن قيمة الزيادة في الفواتير بحسب الشرائح  تبدأ من 4 جنيه  للشريحة الأولي وتصل إلى 105 جنيه  للشريحة الخامسة، بينما الشريحة السادسة والسابع يصل إليهم سعر الكهرباء بدون دعم.


وقال الوزير إنه تم مد خطة رفع الدعم عن فواتير الكهرباء ثلاث سنوات  أخرى بسبب جائحة كورونا، متابعا إن خطة رفع الدعم كانت من المستهدف أن تنتهي العام المالي 2021-2022 إلا أنه تم مدها ثلاث سنوات بسبب الظروف الاقتصادية التى تعاني منها المواطنين من جائحة كورونا، مشيرا إلى هذا الأمر جاء بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ووافقت عليه الحكومة.


وجاءت أسعار الشرائح كالآتي:
- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 38 قرش بدلا من 30 قرش).
- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (48 قرش بدلا من 40 قرش).
- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 65 قرش بدلا من 50 قرشا ).
- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات( 96 قرش بدلا من 82 قرشا ).
- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 118 قرش بدلا من 100 قرش).
- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلو وات 140 قرشا.
- الشريحة السابعة من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم 118 قرشًا.
- الشريحة الثامنة من صفر لأكثر من 1000 تبلغ 145 قرشا.

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