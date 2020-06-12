بعد زيادة أسعار الكهرباء.. تعرف على أسهل الطرق لترشيد الإستهلاك لتفادي الفواتير المشتعلة

اعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن زيادة أسعار شرائح الكهرباء بنحو 19 % مما ينذر بفواتير كهرباء مشتعلة خلال الصيف الحالي لذلك تستعرض بوابة الفجر بعض السلوكيات البسيطة التى يمكنها أن تساهم فى ترشيد الإستهلاك من أجل التخفيف من الأعباء الإنفاقية من على كاهل المواطن.

5. الأجهزة التى تعمل من خلال "الفيشة" تستمر في استهلاك الكهرباء إذا لم يتم سحبها من الفيشة حتى وإن كانت مغلقة.

1. شاحن الهاتف المحمول يستهلك الكهرباء حتى بعد نزع الهاتف منه إذا لم يتم فصل الفيشة من منبع الكهرباء.

قال محمد شاكر وزير الكهرباء إن الزيادة في اسعار فوتير الكهرباء بداية من العام الجديد 2020-2021 والذي سيبدأ في يوليو القادم بلغت في المتوسط نحو 19% مقارنة بزيادة نحو 21.3% في العام الحالي 2019-2020.









وأوضح خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر للاعلان عن شرائح السعرية للكهرباء الجديدة، أن هذا العام متوسط الزيادة في اسعار شرائح السعرية للكهرباء أقل بكثير من الأعوام السابقة، حيث ستبلغ قيمة الزيادة في العام المالي الجديد 121 قرش لكل كيلو وات.









وأضاف "شاكر" أن قيمة الزيادة في الفواتير بحسب الشرائح تبدأ من 4 جنيه للشريحة الأولي وتصل إلى 105 جنيه للشريحة الخامسة، بينما الشريحة السادسة والسابع يصل إليهم سعر الكهرباء بدون دعم.









وقال الوزير إنه تم مد خطة رفع الدعم عن فواتير الكهرباء ثلاث سنوات أخرى بسبب جائحة كورونا، متابعا إن خطة رفع الدعم كانت من المستهدف أن تنتهي العام المالي 2021-2022 إلا أنه تم مدها ثلاث سنوات بسبب الظروف الاقتصادية التى تعاني منها المواطنين من جائحة كورونا، مشيرا إلى هذا الأمر جاء بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ووافقت عليه الحكومة.



