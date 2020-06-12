بعد اقترابه من الأهلي.. ماذا قدم طاهر محمد طاهر مع المقاولون العرب والمنتخب الأوليمبي؟

الجمعة 12/يونيو/2020 - 02:05 م
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
علاء خليف

 

دخل طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب والمنتخب الأولمبي دائرة اهتمام النادي الأهلى مرة أخري، حيث تري لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء أنه الخيار الأنسب للتعاقد معه، حال فشل الحصول على خدمات رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد تاون بشكل نهائي أو تجديد إعارته في الموسم المقبل.


ويواجه النادي الأهلي صعوبة في حسم التعاقد مع رمضان صبحي بشكل نهائي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في ظل المطالب المالية الضخمة التي يطلبها نادي هيدرسفيلد تاون للموافقة على بيع اللاعب، حيث يطلب 7 مليون يورو للاستغناء عن خدمات اللاعب، ويعتبر مبلغ كبير في ظل الظروف المالية الصعبة التي تواجهها الأندية في الفترة الحالية بسبب توقف النشاط الرياضي.


ويرحب طاهر محمد طاهر باللعب ضمن صفوف النادي الأهلي في الفترة المقبلة، لكنه لم يحسم موقفه بشكل نهائي ورسمي لرغبته في خوض تجربة احترافية جديدة في أوروبا، وإذا لم يحصل على عرض احتراف مناسب في الفترة القادمة، لن يمانع بالتأكيد في ارتداء القميص الأحمر.


ويستعرض "الفجر الرياضي" كل ما قدمه طاهر محمد طاهر مع المقاولون العرب والمنتخب الأولمبي:-


طاهر محمد طاهر من مواليد 7 مارس لعام 1997، ويبلغ عمره 23 عامًا، ويتميز مهاجم المقاولون بالطول الفارع حيث يبلغ طوله 186 سم، بينما يصل وزنه 79 كجم تقريبًا، وتبلغ قيمته التسويقية 400 ألف يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".


ويعد طاهر محمد طاهر أحد أبناء قطاع الناشئين بالنادي المقاولون العرب، وتألق في بداياته مع فريق الشباب بالنادي، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول عام 2014 ليستكمل مشواره الناجح في ملاعب الساحرة المستديرة.


خاض طاهر 86 مباراة مع المقاولون العرب بإجمالي دقائق لعب فعلية 5212 دقيقة، سجل 11 هدفًا، وصنع 9 أهداف، وحصل على 15 انذارًا، وتعرض للطرد مرتين.


كما لعب طاهر محمد طاهر معارًا لفريق لوهافر الفرنسي لمدة عام بين 2016 و2017، وشارك مع الفريق في 12 مباراة وسجل 5 أهداف.


شارك في 6 مباريات مع منتخب الشباب تحت 20 عامًا، وسجل هدف وحيد، كما خاض 3 مباريات مع المنتخب الأولمبي وسجل هدفين وصنع هدف، وحرمته الإصابة من المشاركة في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، والذي توج بها منتخب الفراعنة وتأهل لدورة الألعاب الأولمبية في (طوكيو).


اختاره المكسيكي أجيري مدرب منتخب مصر السابق ضمن قائمة الفراعنة لأول مرة عام 2018، ومنحه فرصة المشاركة لمدة 4 دقائق فقط في مباراة ضد تونس في تصفيات أمم إفريقيا، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، وفاز الفراعنة 3-2.

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