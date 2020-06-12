بناء على طلبات كارتيرون.. 3 معارين يقتربون من العودة إلى الزمالك

الجمعة 12/يونيو/2020 - 01:28 م
كارتيرون
كارتيرون
علي خلاف
تترقب جماهير وعشاق نادي الزمالك عودة منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد توقف البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في مصر.

عودة النشاط الرياضي في مصر
تقرر عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف يونيو المقبل، بناءا على قرار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تستعد لاستئناف النشاط وفقا لقرارات رئيس الوزراء، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن عودة النشاط الرياضي ستكون مع وضع ضوابط واجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

باتريس كارتيرون يطلب عودة ثلاثة لاعبين في الميركاتو الصيفي
استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على عودة ثلاثة لاعبين معارين إلى صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

وحدد الفرنسي عودة أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر المعار لصفوف سموحة، بالإضافة إلى عودة أحمد رفعت جناح الفريق المعار للاتحاد السكندرى.

ومن المتوقع عودة المهاجم المغربي حميد أحداد لاعب الزمالك المعار إلى الرجاء البيضاوي المغربي بعد المستويات المميزة التي قدمها الاعب مع فريقه في دوري أبطال أفريقيا حيث ساهم في صعود الفريق إلى دور نصف النهائي.

وتشير أرقام فتوح، صاحب الـ22 عامًا، هذا الموسم إلى أنه شارك مع سموحة بالموسم الحالى فى 14 لقاء، وتمكن من صناعة هدف.

وخاض رفعت، صاحب الـ26 عامًا، مع الاتحاد السكندرى هذا الموسم 15 لقاء، تمكن من تسجيل 4 أهداف، وصناعة 6 أهداف أخرى

أخبار تهمك

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ يومين

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ يوم

مفاوضات سد النهضة| إثيوبيا قدمت 13 مقترحًا.. ومصر طالبت باتفاق مكتوب (تفاصيل)

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفى ثابت يوجه رسالة عاجلة لـ"المصريين" عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

تبدأ الأحد.. 5 معلومات عن مواعيد الحظر الجديدة

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل - الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ يوم

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ يومين

بناء على طلبات فايلر.. 3 معارين يقتربون من العودة إلى الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إصابة عمرو واكد ونجله بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الأهلي يحسم موقفه من الانضمام إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الزمالك يحسم مصير حازم إمام

منذ 41 دقيقة

برشلونة يخون نجم الفريق ويعرضه للبيع

منذ ساعة و 10 دقيقة

مصطفى ثابت يكشف عن دور مصر في التعامل مع أزمة فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:17 ص

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

10:15 ص

تبدأ الأحد.. 5 معلومات عن مواعيد الحظر الجديدة

01:11 م

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

09:54 ص

برشلونة يخون نجم الفريق ويعرضه للبيع

01:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم