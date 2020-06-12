الكشف عن حقيقة رحيل هشام الخلصي ورؤوف خليف عن قناة بي إن سبورت

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:35 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي

كشفت تقارير صحفية اليوم حقيقة ما تردد مؤخرًا حول استغناء شبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية، عن عددًا من العاملين فيها خلال الفترة الأخيرة بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.


حيث تأكد استغناء شبكة بي أن سبورت القطرية عن كل من مقدم البرامج معز بولحية والمعلق خالد ياسين وخالد الغول والمحللين حسام الحاج علي الإيطالي التوبيلي وذالك بعد نهاية الموسم الكروي الحالي الذي اسئنف من جديد.


وكانت تقارير صحفية في الأيام الماضية ذكرت استغناء القناة القطرية عن المعلق التونسي الكبير رؤوف خليف ومقدم البرامج الشهير هشام الخلصي وعدد كبير جدا من العاملين بها والمذيعين لمحاولة حل هذه الأزمة التي تمر بها الشبكة حاليا لكن لم يتم حتي الآن أي إعلان رسمي من القناة.


يذكر أن عجلة الدوريات الأوربية الكبري ستعود للدوران مرة أخري هذا الشهر بعد أن تلقيت الاتحاد الأوربي الضوء الأخضر لعودة الأنشطة الرياضية حول العالم والتي توقفت لأكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

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