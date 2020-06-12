رئيس جامعة الفيوم يتبرع بـ"البلازما" بعد تعافيه من فيروس كورونا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:21 م
بوابة الفجر
ريهام على
أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، عن إطلاق الجامعة مبادرة للتبرع بالبلازما من المتعافين من فيروس كورونا المستجد لإعادة استخدامها في حالات الإصابة الصعبة بفيروس الكورونا، والتي يتطلب استكمال علاجها ببلازما المتعافين من الفيروس، وذلك وفقا لأحدث بروتوكولات العلاج على أن يتم ذلك بوحدة خاصة داخل معامل مستشفى الجراحة بالجامعة تحت إشراف نخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين برئاسة أ.د شهيره الشافعي، رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، بكلية الطب بالجامعة.

وأكد شديد، أنه هو وأسرته كاملة، التي من الله عليها بالشفاء سيكونوا أول المتبرعين بالبلازما وفقا للقواعد الطبية المنظمة لذلك.

وصرح الدكتور ياسر حتاتة، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بأن تلك المبادرة تأتي استمرارا للتأكيد على دور الجامعة في أداء رسالتها في خدمة المجتمع وتطوير أساليب الرعاية الصحية، حيث تم تشكيل فريق من المستشفيات الجامعية، وأساتذة كلية الطب تحت إشرافه، والدكتور عاصم العيسوي، وكيل الكلية لخدمة المجتمع، والدكتورة شهيره الشافعي، رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب، والدكتور عصام علي حسن، عضو اللجنة العلمية لإدارة أزمة فيروس كورونا، والدكتور محمد صفاء الدين عرفة، مدير عام المستشفيات الجامعية، إضافة إلى عدد من شباب الأطباء والذين سبق وتم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد ومن الله عليهم بالشفاء، ومنهم: الطبيب إبرام ثابت، والطبيب أحمد عادل، وكذلك بعض من الأطباء بمستشفى العزل بالجامعة، وقد قامت تلك اللجنة بوضع بروتوكول محدد لآليات وشروط التبرع وفقا لأحدث النظم والبروتوكولات الصحية المعتمدة.

وأوضح، أنه على الراغب في التبرع بالبلازما التوجه إلى معمل مستشفى الجراحة داخل الحرم الجامعي لسحب العينات وإجراء التحاليل اللازمة قبل التبرع. 

تسجيل 1442 إصابة جديدة بكورونا.. و35 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ 10691 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 39726 حالة من ضمنهم 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1377 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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