إطلاق اسم "محسن عادل" على القاعة الكبرى بهيئة الاستثمار

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:17 م
محسن عادل
محسن عادل
أطلقت الهيئة العام للاستثمار والمناطق الحرة، إطلاق اسم الراحل محسن عادل، الرئيس التنفيذي السابق للهيئة على القاعة الكبرى بمقر الهيئة بحي السفارات بمدينة نصر.

وجاء في قرار المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة، إنه بعد الإطلاع على قانون الاستثمار، ولائحة شئون العاملين بالهيئة واللائحة المالية الخاصة به تقرر إطلاق اسم محسن عادل الرئيس التنفيذي السابق للهيئة على القاعة الكبرى بمقر الهيئة بحي السفارات بمدينة نصر، وذلك تقديرًا لما قدمه للهيئة من خدمات جليلة إبان فترة رئاسته لها.


ونعى المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الاستاذ محسن عادل، الرئيس التنفيذى السابق للهيئة.

وقال "عبد الوهاب":"رحم الله الاخ العزيز محسن عادل، شرفت بالعمل معه اثناء توليه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة..كان انسان خلوق وخبرة اقتصادية كبيرة ومحب لعمله..وبذل الكثير من العطاء والجهد لخدمة الهيئة العامة للاستثمار".

وأضاف "عبد الوهاب":"أدعو الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم اسرته الصبر والسلوان".




ومن جانب أخر: أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691حالة حتى اليوم.

 

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ 10691 متعافيًا.

 

 

وأضاف أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.

 

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

 

 

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

 

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 39726 حالة من ضمنهم 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1377 حالة وفاة.

 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هيئة الاستثمار والمناطق الحرة مصابين بفيروس كورونا محسن عادل حجر صحى تباعد اجتماعي اتخاذ الاجراءات الوقائية

أخبار تهمك

فايلر يطالب إدارة الأهلي بحسم صفقتين موليكا وسيرينو

منذ ساعة الا ربع

مفاوضات سد النهضة| إثيوبيا قدمت 13 مقترحًا.. ومصر طالبت باتفاق مكتوب (تفاصيل)

منذ حوالي 11 ساعة

علاج لكورونا من تصنيع "إيلي ليلي" قد يكون جاهزاً في سبتمبر (تعرف عليه)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

منذ يوم

مصطفى ثابت يكشف عن دور مصر في التعامل مع أزمة فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إصابة عمرو واكد ونجله بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

منذ ساعتين و 44 دقيقة

نجم الأهلي يحسم موقفه من الانضمام إلى بيراميدز

منذ أقل من ساعة

تعرف على أخر تطورات صفقة انتقال لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ يومين

مصطفى ثابت يوجه رسالة عاجلة لـ"المصريين" عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ يوم

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

منذ ساعتين و 42 دقيقة

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ يومين

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ يوم

موضوعات متعلقة

برلماني يشيد بأداء "الاستثمار" لمواجهة مافيا مصانع بير السلم

إجراءات تيسيرية جديدة للمشروعات الطبية والغذائية

بأمر الرئيس.. وزارة العدل تعلن عن بدء ترميم مجمع الجلاء

محافظ بورسعيد يتفقد قرية المرجان ببورفؤاد (صور)

وفاة رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة جراء إصابته بكورونا

اللجنة البرلمانية توافق على مشروع صندوق السياحة والآثار مع التعديل

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:17 ص

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

10:15 ص

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

09:54 ص

مفاوضات سد النهضة| إثيوبيا قدمت 13 مقترحًا.. ومصر طالبت باتفاق مكتوب (تفاصيل)

02:21 ص

نجم الأهلي يحسم موقفه من الانضمام إلى بيراميدز

12:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم