ضبط تشكيل عصابي بالجيزة ارتكب 7 وقائع سرقة سيارات

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:10 م
تشكيل
تشكيل
إيمان عبد العاطى
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على تشكيل عصابى إرتكبوا 7 وقائع سرقة سيارات.

أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة سرقة السيارات بمديرية أمن الجيزة قيام خمسة أشخاص ("لهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة إمبابة) بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقة السيارات بأسلوب "كسر الزجاج والكالون" ومساومة مالكيها، مُتخذين من دوائر أقسام شرطة "الأهرام – الدقى – العجوزة – أول أكتوبر" مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب (7) جرائم سرقة سيارات وأرشدوا عن أماكن إخفاء والتخلى عن السيارات المستولى عليها، حيث أمكن ضبطها. 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



اقرأ أيضا.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الحيزة، من ضبط شخصين لإستيلائهم على السيارات بالهرم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام شخصين مالك معرض تأجير سيارات، ومحاسب، له معلومات مسجلة، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على السيارات.

حيث يقوم الأول بإستلام السيارات من مالكيها بقصد تأجيرها لهم مقابل مبلغ مالى وتسليمها للثانى الذى يقوم ببيعها بموجب عقد إبتدائى لآخرين مُتخذين من دائرتى قسمى (الأهرام – الطالبية) مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (8) وقائع بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولى عليها والسابق بيعها بمعرفتهما.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، والتي أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط ١٨ قضية أمن عام، وتنفيذ ١٢٤ حكم قضائي متنوع، وذلك على النحو التالى:

تمكنت في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط (6) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع، لفات سلك كهربائى) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من (2509215 "إثنان مليون وخمسمائة وتسعة ألف ومائتان وخمسة وعشرون جنيه).

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نيابة مباحث حوادث تحريات

أخبار تهمك

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ يومين

علاج لكورونا من تصنيع "إيلي ليلي" قد يكون جاهزاً في سبتمبر (تعرف عليه)

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على أخر تطورات صفقة انتقال لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة

منذ 43 دقيقة

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

منذ يوم

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ يومين

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

منذ ساعتين و 42 دقيقة

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ يوم

مصطفى ثابت يكشف عن دور مصر في التعامل مع أزمة فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

مفاوضات سد النهضة| إثيوبيا قدمت 13 مقترحًا.. ومصر طالبت باتفاق مكتوب (تفاصيل)

منذ حوالي 11 ساعة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل - الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يطالب إدارة الأهلي بحسم صفقتين موليكا وسيرينو

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ يوم

عاجل.. إصابة عمرو واكد ونجله بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

مصطفى ثابت يوجه رسالة عاجلة لـ"المصريين" عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الأهلي يحسم موقفه من الانضمام إلى بيراميدز

منذ أقل من ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:17 ص

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

10:15 ص

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

09:54 ص

مفاوضات سد النهضة| إثيوبيا قدمت 13 مقترحًا.. ومصر طالبت باتفاق مكتوب (تفاصيل)

02:21 ص

نجم الأهلي يحسم موقفه من الانضمام إلى بيراميدز

12:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم