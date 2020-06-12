32 % ارتفاع في حجم التبادل التجاري بين مصر وبيلاروسيا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 11:46 ص
الفيديو كونفرانس
الفيديو كونفرانس
أحمد الشيخ
ارتفع حجم التبادل التجارى بين مصر وبيلاروسيا ليسجل العام الماضى 142.4 مليون دولار مقارنة بنحو 108.2 مليون دولار عام 2018 محققاً نسبة زيادة بلغت 31.6 % ، بحسب ما أعلنت وزارة التجارة والصناعة.

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع فلاديمير كولتوفيتش وزير التجارة ومكافحة الاحتكار البيلاروسي  - عبر خاصية الفيديو كونفرانس - تناولت سبل تنمية علاقات التعاون الإقتصادى المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة بما يسهم فى زيادة معدلات التبادل التجارى بين البلدين .

حضر اللقاء  طارق شلبى مساعد الوزيرة لشئون التجارة الخارجية والإتفاقات والعلاقات الدولية و الدكتور أحمد مغاورى رئيس جهاز التمثيل التجارى والوزير مفوض تجارى  محمد السيد مدير إدارة أوروبا بجهاز التمثيل التجارى كما شارك فى الاجتماع عبر خاصية الفيديو كونفرانس   سيرجي تيرتنتييف سفير بيلاروسيا بالقاهرة

وقالت الوزيرة أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين فى المجال الصناعى خاصة  فيما يتعلق بالتصنيع المشترك والتصدير للأسواق الإفريقية والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات البيلاروسية  الكبيرة فى المجال الصناعى ،مشيرةً فى هذا الإطار إلى أهمية الإستفادة من العلاقات المتميزة التى تربط قيادة البلدين  والزيارات الرئاسية المتبادلة وكان آخرها زيارة الرئيس البيلاروسى لمصر خلال شهر فبراير الماضى حيث تعكس هذه الزيارات مستوى العلاقات الإستراتيجية التى تربط القاهرة ومينسك وتسهم فى دفع العلاقات الصناعية والتجارية والإستثمارية المشتركة وتسرع من وتيرة تنفيذ خارطة الطريق الموقعة بين البلدين لتعزيز التعاون الإقتصادى .

ولفتت جامع إلى أنه تم التباحث مع الجانب البيلاروسى بشأن سبل زيادة الصادرات المصرية للأسواق البيلاروسية خاصة فيما يتعلق بصادرات الحاصلات الزراعية والمنتجات الدوائية والمنسوجات والملابس الجاهزة ،مشيرةً إلى أهمية تحقيق المزيد من التواصل بين الشركات المصرية والبيلاروسية لزيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين.

وأشارت الوزيرة أن اللقاء تناول أيضاً الإعداد لعقد فعاليات الدورة السابعة  للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة حيث تم الإتفاق المبدئى على عقدها نهاية العام الجارى فى حال إلغاء الحظر العالمى المفروض بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد ،لافتةً إلى أنه سيتم تشكيل  مجموعات عمل من الجانبين المصرى والبيلاروسى للتفاوض عبر الوسائل الإلكترونية حول الموضوعات التى سيتم طرحها على إجتماعات اللجنة المشتركة المقبلة .

ونوهت جامع إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وبيلاروسيا بلغ العام الماضى 142.4 مليون دولار مقارنة بنحو 108.2 مليون دولار عام 2018 محققاً نسبة زيادة بلغت 31.6 %  .

ومن جانبه أكد فلاديمير كولتوفيتش وزير التجارة ومكافحة الاحتكار البيلاروسي حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات  وعلى كافة الأصعدة وذلك بإعتبارها أحد الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا .

وأشار كولتوفيتش إلى حرص وزارة التجارة البيلاروسية  على تحقيق مزيد من التنسيق والتواصل مع وزارة التجارة والصناعة المصرية للعمل سويا على تذليل اى تحديات قد تعوق انسياب حركة التجارة بين البلدين ، مشيراً الى ان مصر وبيلاروسيا تمتلكان فرصاً كبيرة لتحقيق طفرة فى معدلات الانتاج والتصدير للسوقين الافريقى والاوراسى .

وبدوره أكد الدكتور أحمد مغاورى رئيس جهاز التمثيل التجارى أهمية تفعيل أعمال اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة بما يحقق المصلحة العليا للإقتصادين المصرى والبيلاروسى على حد سواء ،مشيراً إلى أن مصر تتطلع لقيام الجانب البيلاروسى بدور رئيسي فى التوصل لإتفاق نهائى بشأن إتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الإتحاد الأوراسى فى أسرع وقت ممكن خاصة وأن بيلاروسيا عضو فاعل بالاتحاد .

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وزارة التجارة والصناعة مصر وبيلاروسيا التبادل التجاري

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