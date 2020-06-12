اغنية كورونا محمد رمضان تحقق أكثر من 3 مليون 300 ألف مشاهدة بعد يوم واحد فقط من طرحها

اغنية كورونا محمد رمضان | حققت أغنية "كورونا فيروس" للفنان محمد رمضان حوالي أكثر من 3 مليون 300 ألف مشاهدة بعد يوم فقط من طرحها على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حيث تصدرت "اغنية كورونا محمد رمضان" تريند أكثر الأغاني مشاهدة حاليًا، والتي تقدم بعض النصائح والإرشادات للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ولكن بطريقة طريفة.

ومنذ فترة، شوق محمد رمضان متابعيه وجمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو كليب أغنيته " كورونا فيروس"، ونشر مقطع فيديو من كواليس كليبه الجديد عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهر فيه مرتديًا كمامة، بهدف إشعال حماس جمهوره استعدادا لطرح اغنية كورونا محمد رمضان .





ولم تكن تلك المرة الأولى التي ينشر فيها محمد رمضان صورًا من كواليس الكليب، حيث نشر صورة عبر "إنستجرام" منذ أيام، ظهر فيها مرتديًا ملابس خاصة للوقاية من فيروس كورونا، والأغنية يتعاون فيها مع المخرج محمد سامي، كما علقت الفنانة حلا شيحة على الصورة وكتبت "عسل".





جدير بالذكر أن محمد رمضان شارك فى رمضان الماضي بمسلسل "البرنس"، وشارك في بطولته نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي.