بيان هام من "المالية" حول القيد بسجل المراجعين والمحاسبين

الجمعة 12/يونيو/2020 - 10:45 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
الفجر الاقتصادي
تطبق وزارة المالية الإجراءات الإحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد بتوفير مجموعة من الخدامات إلكترونيا من أجل الحفاظ على صحة المواطنين كان أخرهم تلقي طلبات القيد أو نقل القيد بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين، وغيرهما عبر البريد الإلكتروني، بحيث يتم إنهاء إجراءات هؤلاء المتقدمين «عن بعد»؛ بما يُسهم في التيسير عليهم، وتقليل التجمعات للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، موضحًا أنه سيتم إخطار هؤلاء المتقدمين عبر البريد الإلكتروني بمواعيد عقد لجان الامتحان على ضوء ما تقرره الحكومة من إجراءات احترازية وتدابير وقائية وفقًا لمستجدات الوضع الوبائي في مصر.

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتعزيز الخدمات الإلكترونية وتقديمها للمواطنين بصورة مُبسطة خلال الفترة المقبلة؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، ويتسق مع المشروع القومى للتحول الرقمى، وجهود الدولة فى مواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، والحفاظ على صحة المواطنين.

قال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تنفيذًا لتوجيهات الوزير، سيتم تلقي طلبات القيد أو نقل القيد بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين، وغيرهما عبر البريد الإلكتروني: «[email protected]»، بحيث يتم إنهاء إجراءات هؤلاء المتقدمين «عن بعد»؛ بما يُسهم في التيسير عليهم، وتقليل التجمعات للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، موضحًا أنه سيتم إخطار هؤلاء المتقدمين عبر البريد الإلكتروني بمواعيد عقد لجان الامتحان على ضوء ما تقرره الحكومة من إجراءات احترازية وتدابير وقائية وفقًا لمستجدات الوضع الوبائي في مصر.

أشار إلى أن السجل العام للمحاسبين والمراجعين يختص بالنظر فى طلبات قيد المحاسبين تحت التمرين، والمحاسبين القانونيين ومن كانوا يشغلون وظائف نظيرة بالقطاعين العام والخاص والهيئات الحكومية العامة بالدولة، ومنح المحاسبين القانونيين حق مراجعة واعتماد ميزانيات شركات الأموال، والاشتراك في تأسيس الشركات أو عضوية مجالس إدارتها، وإصدار المستخرجات الرسمية من قرارات لجنة القيد.

أوضح أنه سيتم الاستفادة من الصفحة الرسمية لقطاع الحسابات والمديريات المالية بالفيس بوك فى إرساء دعائم التواصل الإيجابى مع المراجعين والمحاسبين بحيث تكون منصة إلكترونية فعَّالة لتلقى استفساراتهم والرد الفورى عليها.


ومن جانب أخر تاحت مصلحة الضرائب سداد مدفوعة ضريبة الجدول أون لاين من خلال خدمات الدفع الإلكتروني على منظومة الإقرارات الإلكتروني من خلال البطاقات بأنواعها (ميزة – فيزا – ماستركارد) وذلك مقيد بالحد الأقصى المسموح به لبطاقة المسجل.

قال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تم إتاحة سداد مدفوعة ضريبة الجدول أون لاين من خلال خدمات الدفع الإلكتروني على منظومة الإقرارات الإلكترونية www.incometax.gov.eg ويأتي ذلك في إطار حرص المصلحة على التيسير على الممولين والمسجلين وتسهيل كافة الإجراءات أمامهم ، وكذلك اتباعا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ولضمان سلامة كل من المسجلين والعاملين بالمصلحة  .

 

وأشار  عبدالقادر إلى أن طرق السداد المتاحة من خلال بوابة سداد مركز الدفع والتحصيل الالكتروني ستكون باستخدام البطاقات بأنواعها (ميزة – فيزا – ماستركارد) وذلك مقيد بالحد الأقصى المسموح به لبطاقة المسجل .

 

ومن الجدير بالذكر أنه تمت إتاحة خدمة سداد الضريبة المستحقة عبر المنظومة الإلكترونية للإقرارات الضريبية ولنماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ، وللمساهمة التكافلية  ببطاقات الدفع الالكتروني.
بيان هام من "المالية" حول القيد بسجل المراجعين والمحاسبين
بيان هام من "المالية" حول القيد بسجل المراجعين والمحاسبين
بيان هام من "المالية" حول القيد بسجل المراجعين والمحاسبين
بيان هام من "المالية" حول القيد بسجل المراجعين والمحاسبين

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محاسب مراجع قيد المراجعين قيد المحاسبين ضريبة الجدول تسجيل المراجع تسجيل المحاسبين المراجعين المحاسب القانوني التدابير الوقائية اختبارات المحاسبين المراجعين

أخبار تهمك

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ يومين

عاجل.. أول تحرك رسمي من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات قناتي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ يوم

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ يومين

مصطفى ثابت يوجه رسالة عاجلة لـ"المصريين" عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. إصابة عمرو واكد ونجله بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

طريقة حساب فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على قرارات رئيس الوزراء اليوم بشأن عودة الحياة تدريجيًا "تفاصيل"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ يوم

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 13 ساعة

الوداد يكشف حقيقة الصفقة التبادلية الكبرى مع الزمالك

منذ أقل من ساعة

مصطفى ثابت يكشف عن دور مصر في التعامل مع أزمة فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

مفاوضات سد النهضة| إثيوبيا قدمت 13 مقترحًا.. ومصر طالبت باتفاق مكتوب (تفاصيل)

منذ حوالي 8 ساعات

علاج لكورونا من تصنيع "إيلي ليلي" قد يكون جاهزاً في سبتمبر (تعرف عليه)

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

"الضرائب" تطالب الأشخاص الطبيعين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا

"الضرائب": إلغاء رسوم تقديم الإقرارات إلكترونيا للممولين

نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الخميس 19-3-2020

"المالية": إلزام المأموريات والأفراد بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا

مصلحة الضرائب تعفي الممولين من الرسوم الإدارية

"الضرائب" تصدر منشور حول كيفية سداد المستحقات الضريبية

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:54 ص

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

مفاوضات سد النهضة| إثيوبيا قدمت 13 مقترحًا.. ومصر طالبت باتفاق مكتوب (تفاصيل)

02:21 ص

مصطفى ثابت يكشف عن دور مصر في التعامل مع أزمة فيروس كورونا (فيديو)

10:59 م

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

12:30 ص

مصطفى ثابت يوجه رسالة عاجلة لـ"المصريين" عن فيروس كورونا (فيديو)

10:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم