بيراميدز يحسم مستقبل الشناوي من الرحيل في الصيف

الجمعة 12/يونيو/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام

حسم مسؤولو فريق بيراميدز موقف احمد الشناوي حارس مرمى النادي من الرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بعد العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة.


ودخل النادي المصري في مفاوضات جادة مع الشناوي من أجل إعادته إلى الفريق مرة أخرى، حيث يعد حارس بيراميدز الحالي من أبناء النادي البورسعيدي.


ووافق نادي بيراميدز على رحيل الشناوي هذا الصيف، ولكن لن يبيع الفريق حارس النادي بمقابل أقل من 40 مليون جنية، حيث يعد هذا المبلغ كبير للغاية على النادي المصري في الميركاتو.


ويحاول النادي المصري ضم حارس مرمى جديد في الميركاتو الصيفي ليكون بجانب احمد مسعود، واتجه الفريق البورسعيدي في الفترة الأخيرة إلى عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي.

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