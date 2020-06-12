آخر التطورات في صفقة انتقال رمضان صبحي للأهلي

الجمعة 12/يونيو/2020 - 07:55 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
يواصل مسئولو النادي الأهلي، محاولاتهم المكثفة مع هدرسفيلد الإنجليزي، من أجل الإبقاء على رمضان صبحي، جناح الفريق خلال الموسم المقبل.

وتنتهي إعارة رمضان صبحي مع الأهلي في نهاية الموسم الحالي، ليعود إلى ناديه هدرسفيلد الإنجليزي، في حال إذا ما استطاع الأحمر الإبقاء عليه.

وتشير المؤشرات إلى استمرار رمضان صبحي مع النادي الأهلي في الموسم المقبل، خاصة في ظل عدم وجود عروض أوروبية قوية له وانسحاب الفرق التي كانت تهتم به قبل أزمة فيروس كورونا بسبب الأزمة المالية.

وأبدى رمضان صبحي رغبته في البقاء بصفوف النادي الأهلي خلال الموسم الجديد، وذلك حال عدم تلقيه عرض أوروبي قوي خلال الصيف المقبل ولا يرغب باللعب بالخليج أو الدوري التركي.

جدير بالذكر أن نادي هدرسفيلد يريد الحصول على 9 ملايين يورو من أجل بيع رمضان صبحي بشكل نهائي، ولكن النادي الأهلي لا يمانع في دفع 5 ملايين يورو.

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