الأنتر يكشف عن عقبة جديدة في طريق مارتينيز لبرشلونة

الجمعة 12/يونيو/2020 - 07:51 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
وجه المدير الرياضي لنادي إنتر ميلان، رسالة إلى مسؤولي برشلونة بشأن الشرط الجزائي في عقد مهاجم النيراتزوري، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

وأثارت هذه الرسالة جدلا واسعا في الآونة الأخيرة، ليوضح ماروتا أن الشرط الجزائي في عقد لاوتارو 111 مليون يورو، يحق تفعيله خلال الاسبوع الأول من شهر يوليو المقبل فقط.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن تصريحات ماروتا غير صحيحة، وأن هدفها هو الضغط على برشلونة من أجل الإسراع في حسم الصفقة، مشيرة إلى أن الشرط الجزائي في عقد لاوتارو يسري تفعيله حتى 15 يوليو، وهو ما تأكد منه برشلونة واللاعب بناء على نسخة العقد التي بحوزتهما.

برشلونة لا يوافق على دفع 111 مليون يورو نقدًا من أجل التعاقد مع لاوتارو، وهناك إصرار على تضمين لاعب ضمن الصفقة لتخفيض القيمة المالية، حيث وضع البرسا ظهيره الأيسر جونيو فيربو للدخول ضمن الصفقة، إلا أن هناك اختلاف على قيمته السوقية.

وحدد برشلونة سعر فيربو والذي بلغ 41 مليون يورو، وبالتالي سيدفع 70 مليونًا فقط لإنتر، في الوقت الذي يرى فيه النيراتزوري أن قيمة مدافع بلوجرانا تساوي نصف هذا المبلغ.

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