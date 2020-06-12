عاجل| شاهد.. ابنة محمود مسعود تنهار بالبكاء على الهواء بعد وفاته (فيديو)









وقالت أنها فوجئت بفيديوهات لجماهير عريقة يحبون الفنان محمود مسعود ولم تتوقع حب الناس له بهذه الطريقة بعد وفاته.



وأضافت في مكالمة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في حلقة خاصة من برنامجه "التاسعة"، أنها تمنت تكريم والدها قبل وفاته، حيث أن الراحل أعطى عمره كله للفن، بحسب قولها.





وعبرت عن ذلك بالدموع قائلة: "مش لازم يموتو علشان يتكرمو..وأستاذ حسن حسني قال كده أنا مبسوط إنكم كرمتوني وأنا عايش".



وذكرت أن جميع النجوم الحاليين كانو يدعون والدها بـ"الخال"،منهم أحمد السقا.









ذكرت إيمان ابنة الفنان محمود مسعود، أنها الابنة الكبيرة للراحل وتليها ياسمين ثم أحمد.