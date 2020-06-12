متحدث الوزراء: فتح دور العبادة وعودة السياحة في هذه الحالة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن ضوابط عودة السياحة تتعلق بجنسية السائحين ومدى انتشار الفيروس فيها.





ولفت "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء "DMC، المذاع على فضائية "دي إم سي"، إلى أن قطاع السياحة أكثر قطاع تضرر من أزمة فيروس كورونا، معلقًا: "لأول مرة في تاريخ السياحة المصرية نصل إلى رقم صفر في أعداد الوافدين".





وأضاف أنه سيتم فتح السياحة تدريجيًا، معلقًا: "السياحة ستعود بشكل خجول في البداية وليس بقوتها"، متابعًا: "نتمنى أن تكون عودة السياحة الداخلية في أول يوليو"، لافتًا إلى أنه لن يكون هناك اشتراطات كبيرة لعودة السياحة الخارجية لمصر؛ لأن الوضع الوبائي في مصر ليس خطرًا، ولأن هناك إجراءات احترازية شديدة مطبقة.





وأشار متحدث مجلس الوزراء، إلى أن أرقام الإصابات بفيروس كورونا هي الفيصل في القرار النهائي في فتح دور العبادة، وسيكون الفتح بداية من المحافظات الأقل انتشارًا للفيروس.





خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ 10691 متعافيًا.

تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس

وأضاف أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

المحافظات التي سجلت أعلى وأقل معدل إصابات بفيروس كورونا

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 39726 و1377 حالة وفاة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 39726 حالة من ضمنهم 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1377 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.





كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".



