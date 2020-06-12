كليب "جمالها" لحمادة هلال ومنة عرفة يتخطى حاجز الـ 7 مليون مشاهدة

الجمعة 12/يونيو/2020 - 01:51 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

حصد كليب "جمالها" للمطرب حامده هلال والفنانة الشابة منه عرفة، نجاحا كبيرا منذ طرحه يوم 25 مايو الجاري عبر موقع تبادل الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب".

وحصد كليب "جمالها" على 7،224،806 مليون مشاهده، حيث شاركت منة عرفة في الكليب كـ "موديل"، بالاستعانة بمشاهد ولقطات لها من مرحلة الطفولة؛ لتعيد للجمهور ذكريات مشاركتها مع حمادة هلال.

وتقول كلمات الأغنية
"دى جمالها اووه لا لا... وقوامها اووه لا لا، خطفتني وعهد الله... بره الدنيا
نفسي اكلم ماما... طيب لا ولا اه،ضحكت لي هاهاها... واختفت فى ثانية
ماتخف علينا بشويش... خلى غيرك ياكل عيش، كفايه حرام... ده جمالك غطى علي الحلوين
وشغلي بالى بالى، انا كده مش عارف اعيش... نفسي اوصل له
بس مفيش بنا كلام... ده قلبة ميت من سنين وكعبه عالى عالى
مش عارف أعمل ايه... سحلاني بنت الايه، دى فص نادر مش بسهولة تلاقيه
ولا علي باله... مش في خياله، ورغم انشغاله هعديهاله، يلا وماله... اصل جماله
بالكون ده بحاله، اووه لا لا لا، علشان خاطر عينيه... ماباقاش ف جيبي جنية
ما أنا سيبت القهوه من ساعتها بروح كافيه"

أغنية "جمالها" لـ حمادة هلال، من كلمات ماجد صبري، جيتار شريف فهمي، طبلة ماجد الصواف، توزيع موسيقي مادو صلاح، والكليب إخراج أحمد عاطف.

وسبق وأن شاركت منة عرفة في فيلم "الحب كده" مع حمادة هلال إنتاج 2007 أي قبل 13 عاما، من إنتاج السبكي وإخراج أكرم فريد.

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