كليب "جمالها" لحمادة هلال ومنة عرفة يتخطى حاجز الـ 7 مليون مشاهدة





حصد كليب "جمالها" للمطرب حامده هلال والفنانة الشابة منه عرفة، نجاحا كبيرا منذ طرحه يوم 25 مايو الجاري عبر موقع تبادل الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب".وحصد كليب "جمالها" على 7،224،806 مليون مشاهده، حيث شاركت منة عرفة في الكليب كـ "موديل"، بالاستعانة بمشاهد ولقطات لها من مرحلة الطفولة؛ لتعيد للجمهور ذكريات مشاركتها مع حمادة هلال.وتقول كلمات الأغنية"دى جمالها اووه لا لا... وقوامها اووه لا لا، خطفتني وعهد الله... بره الدنيانفسي اكلم ماما... طيب لا ولا اه،ضحكت لي هاهاها... واختفت فى ثانيةماتخف علينا بشويش... خلى غيرك ياكل عيش، كفايه حرام... ده جمالك غطى علي الحلوينوشغلي بالى بالى، انا كده مش عارف اعيش... نفسي اوصل لهبس مفيش بنا كلام... ده قلبة ميت من سنين وكعبه عالى عالىمش عارف أعمل ايه... سحلاني بنت الايه، دى فص نادر مش بسهولة تلاقيهولا علي باله... مش في خياله، ورغم انشغاله هعديهاله، يلا وماله... اصل جمالهبالكون ده بحاله، اووه لا لا لا، علشان خاطر عينيه... ماباقاش ف جيبي جنيةما أنا سيبت القهوه من ساعتها بروح كافيه"أغنية "جمالها" لـ حمادة هلال، من كلمات ماجد صبري، جيتار شريف فهمي، طبلة ماجد الصواف، توزيع موسيقي مادو صلاح، والكليب إخراج أحمد عاطف.وسبق وأن شاركت منة عرفة في فيلم "الحب كده" مع حمادة هلال إنتاج 2007 أي قبل 13 عاما، من إنتاج السبكي وإخراج أكرم فريد.