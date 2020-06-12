متحدث الوزراء: إنتاج 8 ملايين كمامة قماش شهريًا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن الكمامة القماش التي أعلن عنها مجلس الوزراء، لم تتأخر بل موجودة في السوق وهي جاهزة ومتوفرة ولكنها لم تغط الجمهورية، وخلال أيام ستكون متوفرة في جميع أنحاء الجمهورية.





وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه في أقل من أسبوعين سيصل إنتاج مصر من الكمامة القماش 8 ملايين كمامة شهريًا، وستكون متوفرة في جميع أنحاء الجمهورية.



