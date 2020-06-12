بكلمات مؤثرة.. مدحت العدل ينعي وفاة محمود مسعود





حرص السيناريست مدحت العدل، على نعي الفنان القدير محمود مسعود الذي توفي عن عمر يناهز 68 عاما.وكتب مدحت العدل من خلال حسابه الشخصى على موقع تبادل التديونات الشهير "تويتر": ‏"‏البقاء لله..الفنان الرائع محمود مسعود..الطيب الإنسان المثقف".وشارك محمود مسعود في العديد من الأدوار الدرامية التي عُرضت في التلفزيون، ومنها مسلسلات "اللقاء الثاني، مغامرات زكية هانم، جمهورية زفتى، أكتوبر الآخر".كانت آخر أعمال محمود مسعود مسلسل "لآخر نفس" الذي أذيع في رمضان الماضي مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز.