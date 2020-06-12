"شوكولاتة سايحة جوه كيك" لحسن شاكوش وعمر كمال يتجاوز 9 ملايين مشاهدة (فيديو)

الجمعة 12/يونيو/2020 - 01:10 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

حققت أغنية حسن شاكوش وعمر كمال الجديدة "شوكولاته سايحة جوه كيك"، 9،175،023 مشاهدة عبر موقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بعد طرحها في 4 يونيو الجاري.

الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهدتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة.

واحتفل عمر كمال بتصدر المهرجان التريند من خلال نشر صورة من قوائم التريند على حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق عمر كمال، على الصورة قائلا: "ترند رقم 1 على مستوى مصر وترند في كل الدول العربية".

يذكر أن عمر كمال وحسن شاكوش حققا نجاحًا كبيرًا بعد تقديمهما، كلًا من أغاني “بنت الجيران”، و”عود البطل”، و”شمس المجرة”.

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