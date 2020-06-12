عاجل.. ابنة الراحل فريد شوقي تكشف تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بـ"كورونا" (فيديو)

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:45 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

كشفت الفنانة عبير فريد شوقي، عن تطورات حالتها الصحية بعد اعلانها عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وقالت بأنها تتناول العلاج بشكل منتظم ولكن تأثير الدواء قوى جدَا قائلة: "العلاج قوى جدًا وطول النهار نائمة بالاضافة الى وجود تكسير في الجسد".

وأضافت عبير خلال مداخلة ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمة الاعلامي وائل الابراشي والذي يبث على القناة الاولى المصرية قائل بأن الشركات تطلب مبالغ كبيرة مقابل اعطائها حقنه العلاج التي تقترب من 500 جنية للحقنة الواحده، وأيضا العلاج غالى وليس متوفير ونضطر لشراءه من السوء السوداء".

وأشارت ابنة الراحل فريد شوقي، بأن العزل المنزلي يتطلب مجهود كبير، وذلك يعود لكثرة العلاج وتناول الكثير من السوائل الدافئة باستمرار، كما أشادت بشقيقتها رانيا وأصدقائها بسبب وقوفهم بجانبها.


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