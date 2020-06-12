الدوري الإسباني.. إشبيلية يعبر ريال بيتيس بثنائية في ديربي الأندلس

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:18 ص
بوابة الفجر
وكالات
حقق إشبيلية فورا هام  ضيفه ريال بيتيس بهدفين دون رد يوم الخميس في المرحلة الثامنة والعشرين للمسابقة.

واستأنفت بطولة الدوري الإسباني فعالياتها مجددا يوم الخميس في ظل بروتوكول صحي صارم، بعدما توقفت في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تعتبر مباراة ديربي إشبيلية هي الأولى من 110 مباريات متبقية بالمسابقة من المقرر إقامتها خلال 35 يوما.


ورفع إشبيلية رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث بترتيب المسابقة، في حين تجمد رصيد ريال بيتيس عند 33 نقطة في المركز الثاني عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة. وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف، رغم الأفضلية النسبية لإشبيلية.

وفي الشوط الثاني، افتتح لوكاس أوكامبوس التسجيل لإشبيلية في الدقيقة 56 من ركلة جزاء، فيما تكفل فيرناندو بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 62.

ويبدو صراع المنافسة على اللقب محصورا بين الغريمين اللدودين برشلونة وريال مدريد، حيث يتصدر الفريق الكتالوني الترتيب برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه الفريق الملكي، وذلك قبل 11 مرحلة على نهاية البطولة.

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