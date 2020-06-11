إبراهيم آيو: التألق مع الأهلي أو الزمالك هو طريق الاحتراف في أوروبا

قال إبراهيم عبد رحيم آيو لاعب الزمالك السابق، أنه يلعب حاليا في نادي جيبوتا الإسباني، ولا زال يمارس كرة القدم.





وأضاف رحيم أيو في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"أثناء تواجدي مع الزمالك اكتسبت خبرات رائعة، وكنت سعيدا في مصر".





وتابع :"قمت بالتوقيع لنادي الزمالك ولكن لم يكن لدي فترة طويلة من أجل تحقيق النجاح حتى جاء حسام حسن لتولي تدريب الفريق ولم يمنحني فرصة المشاركة ولذلك قررت الرحيل عن النادي الأبيض".





وواصل :"شيكابالا وميدو وعمرو زكي وهاني سعيد كانوا الأقرب لي أثناء تواجدي في نادي الزمالك".





وزاد :"التألق مع الأهلي أو الزمالك هو طريق الاحتراف في أوروبا".





وأشار :"أعتبر نفسي محظوظًا لانتمائي إلى عائلة كروية، وراض عما حققته في مسيرتي الكروية حتى الآن".



