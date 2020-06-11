دي يونج: سواريز أفضل مهاجم في العالم.. وميسي جاهز للقاء مايوركا

الخميس 11/يونيو/2020 - 11:35 م
دي يونج
دي يونج
الفجر الرياضي
أكد فرينكي دي يونج نجم وسط برشلونة أنه يعتبر زميله لويس سواريز أفضل مهاجم في العالم.

وقال دي يونج في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسباني: "عودة لويس سواريز تُسعدني جدًا، هو أفضل 9 في العالم".

وأضاف: "ما يجب عليكم فهمه هو أنني معجب جدًا جدًا في كرة القدم، لا أتظاهر. أستمتع جدًا في كل دقيقة فيها".

وتابع: "لعبت مباريات كانت جيدة وأخر كانت متوسطة وأقل من ذلك. كانت لدي فترة سيئة، لم ألعب مطلقًا بشكل سيء وأعلم انني أستطيع ان أؤدي بشكل أفضل بكثير".

وواصل دي يونج: "في أخر جولة لعبناها قبل التوقف عدنا للمركز الأول، لم نكن بأفضل مستوانا".

واختتم: "إصابة ميسي؟ بدا لي بشكل جيد، لست في الطاقم الطبي لكن لايوجد هنالك شيء سيء".

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