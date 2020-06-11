وكيل لاعبين يعرض نجم الأهلي على الزمالك.. والنادي يرد





قام أحد وكلاء اللاعبين بعرض خدمات الجزائري يوسف البلايلي نجم نادي أهلي جده السعودي ومنتخب الجزائر على نادي الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأكدت تقارير صحفية سعودية أن البلايلي اقترب بشدة من الرحيل عن صفوف الأهلي في ميركاتو الصيف المقبل بعد موسم واحد قضاه مع الفريق وذلك لتلقيه عرض مغربي من أحد الأندية التركية.





وحسم مسئولو الزمالك موقفهم من ضم نجم محاربي الصحراء، مؤكدين أنهم غير قادرين على ضم البلايلي في الصيف القادم وذلك بسبب القيمة المادية الضخمة لضم اللاعب والتي لا يقدر الأبيض على دفعها حاليا.





وأكد نجم أهلي جدة في تصريحات خلال الفترة الماضية أنه لم ينضم إلى أي نادي داخل إفريقيا، وأنه يفضل الاحتراف في أوروبا خلال الموسم القادم.





يذكر أن البلايلي يمتلك العديد من العروض الأخرى سواء من الدوري الفرنسي أو الدوري التركي لضمه في سوق الانتقالات الصيفية ولكن اللاعب لم يحسم وجهته المقبلة بعد.



